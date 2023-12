Esparza dice que Sánchez y Chivite son unos "farsantes" y anima a "no callarse" ante la "mentira"

Ibarrola crítica que los dirigentes socialistas realizan "una política basada en la mentira" y "en la difamación"



PAMPLONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSN y jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, son unos "farsantes" y ha animado a los afiliados de UPN a "no callarse" ante las "mentiras" en torno a la moción de censura en Pamplona.

En un encuentro con afiliados de UPN en la Comarca de Pamplona con motivo de las fechas navideñas, Javier Esparza ha señalado que "es el momento de salir a la calle a decir la verdad, no callarse en ningún sitio, desmontar y hacer ver lo farsantes que son, hay que ir mentira a mentira desmontándola". "Es una farsa todo, el PSOE es un farsante, Sánchez es un farsante, Chivite es una farsante, es tan indigno lo que han hecho, tiene tan poca explicación para sus votantes, que tienen que recurrir a la mentira", ha indicado.

Esparza, acompañado por la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que los socialistas "se presentaron a las elecciones diciendo que no iban a hacer alcalde a Asiron; ahora dicen que Pamplona está paralizada y hoy hemos visto que había 20 proyectos que estaban iniciándose; decían que con UPN no se podía llegar a ningún acuerdo, pero les hemos tendido la mano una y otra vez". "Es un relato ficticio, una farsa", ha insistido.

Además, ha rechazado el argumento de que la Alcaldía de Pamplona será "progresista" tras la moción de censura y se ha preguntado "cuándo Bildu ha sido progresista, si es lo contrario al progreso de esta tierra". "Es un partido político contrario al desarrollo de Navarra y de Pamplona. ¿Qué progresismo te puede traer Bildu? Que no cuenten lo que no es real", ha dicho, para pedir a los integrantes de UPN que "salgamos a la calle y lo contemos".

Por otro lado, Javier Esparza ha afirmado que "es muy importante que lancemos un mensaje de que hay futuro, esto no se acaba aquí, miles de pamploneses dijeron en la concentración del domingo que Pamplona no se vende y no se va a rendir, Pamplona no se va a rendir y este partido no se va a rendir, vamos a seguir defendiendo lo que pensamos, porque estamos orgullos de militar en UPN, que es un partido que tiene palabra, que va con la verdad por delante, que nunca vendería Pamplona, que jamás va a vender Navarra, eso es lo que somos y tenemos que estar muy orgullosos".

IBARROLA, CON "TRANQUILIDAD" POR EL TRABAJO REALIZADO

Por su parte, Cristina Ibarrola ha reconocido que "llegamos a la fecha de Navidad en una situación compleja, la familia de UPN y yo misma vamos a brindar hoy y vamos a estar brindando en Navarra con la paz y tranquilidad que da ir con la verdad por delante, con un trabajo ingente, con una Pamplona que dejamos más viva que nunca, con una Pamplona referente, la ciudad con mejor calidad de vida de España".

Después de que María Chivite haya señalado que la moción de censura es "un punto de inflexión" para "activar Pamplona", Ibarrola se ha mostrado de acuerdo en que es "un punto de inflexión", pero "en la política que han marcado Sánchez, Chivite, Cerdán, Alzórriz, Saiz y los concejales que van a votar sí a Asiron como alcalde".

Según Ibarrola, los dirigentes socialistas han hecho "una política basada en la mentira, en la difamación y en pensar que todos los demás debemos ser tontos, que intentan convencernos de que son los salvadores". "Utilizan argumentos que dan vergüenza ajena para negarnos la voz y que no podamos decir que no nos parece decente lo que están haciendo", ha asegurado.

En ese sentido, ha criticado que el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, está "comparando a UPN, a toda esa gente que está aquí, con la kale borroka o con ETA cuando mataba, se siente amenazado".

Sin embargo, Ibarrola ha indicado que "después de la traición que han hecho y cómo han vendido a Pamplona, la gente no es tonta, la política son ciclos y los que vamos con la verdad por delante y no con mentiras para justificar un pacto indecente, vamos a tener la oportunidad de seguir trabajando por Pamplona, de seguir defendiendo con valores, con principios y con mucha tranquilidad todo el trabajo que hemos venido desarrollando".

La alcaldesa ha afirmado que Pamplona "no está paralizada" pero ha criticado que "además de tirarnos al suelo pretenden pisotearnos".

Después de que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo hayan pedido un pleno municipal de forma "urgentísima" para la aprobación definitiva de las modificaciones de la ordenanza fiscal número 1 reguladora del impuesto de contribución para 2024, considerando que de lo contrario Pamplona perdería 250.000 euros, la alcaldesa ha señalado que "no tienen responsabilidad ni la conocen" y ha afirmado que ese dinero "sale del bolsillo de los pamploneses pagando más contribución". Tras ello, ha dicho que no ha escuchado a estos grupos "ni una declaración de los 17 millones que robaron a todos los pamploneses y pamlonesas".