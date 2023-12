Esparza dice que Sánchez "entregará Pamplona al fascismo abertzale" y afirma que "Navarra no olvidará esta traición"

PAMPLONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado este domingo que el presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "entregará Pamplona al fascismo abertzale" con la moción de censura acordada entre EH Bildu y PSN, y ha advertido de que "Navarra no olvidará esta traición y en UPN vamos a trabajar desde ya con todas nuestras fuerzas para recuperar la Alcaldía de Pamplona dentro de tres años".

Durante su intervención en la concentración que ha convocado UPN en contra de la moción de censura en Pamplona, Javier Esparza ha destacado que con esta movilización quieren "apoyar a Cristina Ibarrola y a todo su equipo municipal" y "decirle a Pedro Sánchez y a toda España que Pamplona no se vende y que Pamplona nunca se rendirá".

Esparza ha dado las gracias "a los partidos y entidades que nos han querido apoyar hoy en esta concentración, empezando por el presidente del PP a la cabeza". "Muchas gracias, Alberto, por estar hoy aquí", ha señalado, dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo.

Javier Esparza ha explicado que UPN ha elegido la plaza Consistorial para convocar la concentración "porque es aquí, en este Ayuntamiento, donde el Partido Socialista, con Pedro Sánchez y María Chivite a la cabeza, va a cometer un nuevo ultraje a las libertades y a la decencia democrática, porque es aquí donde se hará efectivo un nuevo pago del Partido Socialista a EH Bildu, porque es aquí donde el Partido Socialista rebasará otra línea roja más, en esa carrera infame para llegar al poder y mantenerse a cualquier precio".

El presidente de UPN ha señalado que "hasta ahora el Partido Socialista se había beneficiado de los votos de Bildu para auparse a las instituciones", pero "no contentos con ello, el Partido Socialista de Navarra aupará a la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu". "El 28 de diciembre -fecha prevista para el debate de la moción de censura-, Sánchez entregará Pamplona al fascismo abertzale", ha criticado.

Así, Esparza ha indicado que "aquí estamos para decirle que no le saldrá gratis y que Navarra no olvidará esta traición, que ni Navarra ni Pamplona se van a rendir y que en UPN vamos a trabajar desde ya con todas nuestras fuerzas para recuperar la alcaldía de Pamplona dentro de 3 años".

El presidente de UPN ha destacado que "hasta ahora ha sido el Partido Socialista el que ha blanqueado a EH Bildu, y lo ha hecho no por convicción democrática, sino porque necesitaba sus votos para gobernar Navarra y para gobernar España, ha demostrado tener un estómago a prueba de bomba, no ha exigido grandes compromisos al mundo abertzale, y como es todo tan indigno y tan despreciable, como es tan vomitivo hasta para los propios dirigentes socialistas, intenta justificar lo injustificable con un relato repleto de mentiras".

Sin embargo, Esparza ha señalado que "lo cierto es que estamos en un momento en que la simbiosis entre el Partido Socialista y Bildu es total y ahora es el propio Partido Socialista el que necesita blanquearse ante sus votantes, la sociedad navarra, la sociedad española y ante la propia Unión Europea".

Javier Esparza ha afirmado que, "por mucho que lo intenten, no lo van a conseguir, no van a poder blanquearse". "Han entregado la capital de Navarra, Pamplona, a un partido fascista abertzale como EH Bildu. Y esa mancha no la van a poder borrar nunca. Que sepa Pedro Sánchez que vamos a estar recordándole esta infamia todos los días de la legislatura. Que sepa que Navarra no va a olvidar esta traición, que no podrá quitarse esta mancha y que la sociedad navarra le castigará democráticamente en las urnas", ha asegurado.

El presidente de UPN ha criticado que "el problema es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez han convertido la política en un juego de tronos donde ya no existen las más mínimas reglas de respeto y de decencia y solo hay un único objetivo, alcanzar el poder al precio que sea".

Javier Esparza ha añadido que "ahora pretenden hacernos creer también que Bildu es un partido moderado y progresista", pero ha advertido de que "Bildu es un partido con pocos progresistas y con demasiados terroristas en sus filas".

También ha criticado que Pedro Sánchez diga que "el problema es UPN". "No, señor Sánchez. El problema es usted. El problema para España es Pedro Sánchez. El problema para Navarra es Pedro Sánchez. El problema para Pamplona es Pedro Sánchez", ha censurado.

Esparza ha incidido en que "esta decisión que ha tomado el Partido Socialista supone un antes y un después en la política navarra y en la política española, ya no tienen límites".

Según el presidente de UPN, "esta moción no censura a Cristina Ibarrola o a UPN, es un ataque, una agresión y una censura a todos los demócratas de este país, a todos los que creemos en la democracia, porque no hay nada más vil que sacar de la Alcaldía a los demócratas para entregársela a los fascistas abertzales".

Javier Esparza ha afirmado que "Pedro Sánchez está diciendo que EH Bildu, un partido donde militan terroristas de la banda asesina ETA, tiene más legitimidad que UPN, partido que tiene dos víctimas de la banda terrorista ETA, nuestros compañeros Tomás Caballero y José Javier Múgica". "Es una vergüenza, una ignominia más de un Partido Socialista al que ya nadie reconoce", ha dicho.

El presidente de UPN ha afirmado que tiene "la certeza de que hay muchos socialistas avergonzados de su dirección" y ha indicado que "es bueno separar la dirección de los votantes".

Javier Esparza ha subrayado que "Pedro Sánchez olvida que Pamplona es un lugar emblemático en la lucha por la libertad y la democracia frente al fascismo abertzale; olvida que España no puede explicarse sin Navarra y, del mismo modo, Navarra no puede explicarse sin Pamplona; se olvida Sánchez de que ETA se fundó para que Navarra se rindiera ante esa Euskal Herria inventada por el independentismo vasco; olvida que la izquierda abertzale necesita Navarra porque Euskadi nunca fue un reino, porque la historia, los reyes, la tradición, las costumbres y el fuero están aquí, en Navarra; olvida Pedro Sánchez que si esto ha sido así durante siglos es porque aquí, en Navarra, hay gente valiente, con principios, gente noble, y olvida que los navarros y las navarras no vamos a dejar que nadie nos robe nuestra historia milenaria y mucho menos nuestra dignidad".

El presidente de UPN ha señalado que "no hay justificación alguna para gobernar España con el apoyo de los defensores de ETA, no hay justificación alguna para la enorme bofetada que ha dado Pedro Sánchez a la convivencia en esta tierra". "Castiga a UPN porque no votamos su investidura. Lo que no sabe es que para UPN sus principios y su palabra están por encima de los cargos. UPN es un partido de gobierno y como tal se va a comportar respondiendo a este ataque del PSOE. Hemos gobernado Navarra durante años. Hemos liderado esta tierra durante años", ha destacado.

De hecho, Esparza ha señalado que en su momento "tendimos la mano al PSN, por responsabilidad y con una enorme generosidad" y ha asegurado que "Chivite podía haber sido presidenta con nuestros votos, aunque perdió las elecciones, pero eligió a Bildu por lo mismo que ahora le dan la alcaldía. Venden Pamplona a cambio de los 6 votos de Bildu en Madrid. Venden esta tierra por el sillón de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda de que los pamploneses y las pamplonesas volverán a quitar dentro de tres años a Asiron -quien previsiblemente será elegido alcalde con la moción de censura- y la Alcaldía de Pamplona recuperará la dignidad que nunca debió serle arrebatada", ha señalado.