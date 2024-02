Esparza reprocha a Chivite que no informe a los grupos sobre tráfico y dice que "se está dañando el régimen foral"

"Veremos qué es lo que se pone encima de la mesa y fijaremos la posición", afirma Esparza sobre una reforma del Amejoramiento



PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado "una falta de respeto" que la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, no haya informado a los grupos políticos de su decisión de impulsar una reforma del Amejoramiento para que Navarra pueda asumir el traspaso de tráfico y ha reiterado la posición de UPN, formación partidaria de recibir el traspaso, pero de que el servicio se preste conjuntamente entre la Policía Foral y la Guardia Civil.

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Esparza ha indicado que "es una falta de respeto al conjunto de los grupos el que nos enteremos -de la iniciativa de reforma del Amejoramiento- por unas declaraciones públicas y no se nos haya llamado por lo menos para informar de cuál iba a ser la posición que iba a defender el Gobierno". "Muestra el talante de esta presidenta, muestra el talante de este Gobierno. Eso sí, luego pedirán el apoyo y el consenso, pero lo cierto es que la educación y el respeto brillan por su ausencia", ha lamentado.

Esparza ha subrayado que "es muy importante que cada uno asuma su responsabilidad". "Es muy importante que María Chivite asuma la responsabilidad que tiene, porque es evidente que con lo que está ocurriendo, quien pierde, quien resulta dañado es el régimen foral, es lo que representa el fuero y, desde el punto de vista institucional, quien es dañada es la Comunidad foral de Navarra", ha asegurado.

A continuación, Javier Esparza ha afirmado que la Comunidad foral "es dañada por las obsesiones del nacionalismo y del independentismo vasco y es dañada por las urgencias, por las necesidades de votos de Pedro Sánchez y el PSOE en Madrid, y es dañada, mientras María Chivite, que es quien debiera estar defendiendo el régimen foral a capa y espada, mira una vez más para otro lado y se calla".

Tras conocer el anuncio de Chivite sobre la reforma del Amejoramiento, Esparza ha asegurado que "así no se hacen las cosas". "Creo que el Gobierno se ha retratado, creo que el PSOE se ha retratado, creo que María Chivite está retratada de nuevo. Nosotros veremos qué es lo que se pone encima de la mesa y, a partir de ahí, fijaremos la posición", ha indicado.

El presidente de UPN ha asegurado que "las obsesiones nacionalistas hacen, y son las que buscan que la Guardia Civil de Tráfico deje de prestar el servicio en Navarra, que eso poco tiene que ver con el traslado de la competencia, porque se podía trasladar la competencia y prestar el servicio de forma conjunta".

Además, ha señalado que "si el PSOE no necesitara los apoyos de Bildu, los apoyos del PNV, los apoyos de Geroa Bai, obviamente el PSOE estaría defendiendo otra posición, que seguramente sería mucho más sensata y seguramente no nos hubiera llevado a donde estamos hoy". "Por tanto, las decisiones políticas y partidistas de este PSOE, las decisiones políticas de Geroa Bai, las decisiones políticas de EH Bildu, lo que están haciendo es dañar el interés general y dañar el régimen foral de Navarra", ha asegurado.

Esparza ha criticado que "ahora algunos quieren responsabilizar de esto al Supremo", pero ha afirmado que "la responsabilidad está donde está, la responsabilidad está en el mercadeo en el que han convertido el traspaso de competencias, un mercadeo indigno, un mercadeo miserable y un mercadeo que denunciamos en el momento en el que se produjo".

Así, el presidente de los regionalistas ha asegurado que "no tiene ningún sentido que el PNV negocie el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra a cambio de una investidura de Pedro Sánchez". "¿Qué tiene que ver la investidura de Pedro Sánchez con que Navarra tenga la competencia o no tenga la competencia? Navarra tendrá que tener la competencia si llegamos a un acuerdo entre Gobiernos, pero no a través de la necesidad de Pedro Sánchez de ser investido. Entonces, el PNV pone encima de la mesa, exige y la competencia, sí. Luego estamos tres años en los que no llega la competencia y, claro, aparece Bildu. ¿Y Bildu qué es lo que hace? Bildu dice que aprueba los Presupuestos si en seis meses me traspasas la competencia de tráfico a Navarra y los guardias civiles de tráfico dejan de prestar el servicio en la comunidad foral de Navarra", ha señalado.

Javier Esparza ha afirmado que "esto es un mercado persa y yo creo que el régimen foral es mucho más serio y debiera ser tratado con mucho más respeto".

Esparza ha asegurado que desde UPN han defendido que "venga la competencia a Navarra y una prestación conjunta del servicio, es decir, que la competencia y quien dirija este ámbito en Navarra sea la Comunidad foral, pero que la prestación del servicio se haga entre la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Foral de Tráfico, porque no había generado ningún problema, porque yo no escucho a la gente por la calle que quiera que esto cambie y que desaparezca la Guardia Civil de Tráfico de Navarra".

El presidente de UPN ha considerado que el Partido Socialista "hubiera aceptado esa posición sin ningún tipo de duda si no tuviera las necesidades de buscar apoyos y de cumplir con las exigencias que le hace Bildu y con las exigencias que le hacen el PNV y Geroa Bai". "Esta es la realidad. Se está jugando con el régimen foral de Navarra, se está perjudicando a Navarra y la realidad es que la presidenta no ha defendido en su momento, cuando se produjo ese mercadeo, el régimen foral", ha señalado.

Además, ha afirmado que "el nacionalismo y el independentismo vasco siguen con sus pedradas, siguen trasladando la idea de que les molesta todo aquello que lleve una bandera de España y, como la Guardia Civil de Tráfico molesta porque lleva la banderita de España, tienen que dejar de prestar el servicio profesional que estaban haciendo en Navarra porque ellos lo dicen y porque les molesta a ellos".