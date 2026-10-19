'Éstate al loro', lema de la nueva campaña del Gobierno de Navarra para prevenir bulos

Imagen de la campaña. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra lanza este lunes una nueva edición de la campaña institucional en defensa de la información veraz y plural, en la que invita a la ciudadanía a contrastar los contenidos que recibe antes de compartirlos con terceras personas, para no contribuir a la desinformación y la difusión de bulos. Bajo el lema 'Éstate al loro', el Ejecutivo foral anima a la población a adoptar una visión crítica de la información que recibe y tener especial cautela a la hora de volver a volcarla en redes sociales o en el ciberespacio. Se trata de la segunda edición de esta campaña, tras la promovida el año pasado bajo el lema 'Que no te la líen'.

'Recuerda: los bulos solo funcionan si los compartes' subraya la campaña del Ejecutivo foral. Destaca asimismo la necesidad de aprender a identificar informaciones falsas y confiar en el periodismo profesional y las fuentes fiables, frente a la proliferación de pseudomedios y perfiles anónimos de redes sociales dedicadas a difundir contenidos falsos o engañosos con la finalidad de manipular o generar ingresos, ha informado el Gobierno foral.

La imagen gráfica de la campaña gira en torno a dos actores que se transforman en loros, tras repetir bulos relacionados con el territorio foral, como el rumor de que va a haber un nuevo teleférico entre Tafalla y Ujué o que el Parque Natural de Urbasa va a disponer de conexión a wifi gratis. A los carteles y videos realizados, se suma una web en castellano o y euskera que ofrece una guía práctica para comprobar la veracidad de una información y herramientas para desmentir bulos, como enlaces a plataformas de verificación de contenidos. Se contará también con 'influencers' para difundir los principales mensajes.

La campaña, que dispone de un presupuesto de 100.000 euros, se difundirá en prensa diaria, revistas locales, radios generalistas y televisiones navarras. También estará presente en marquesinas, en lonas instaladas en el Palacio de Navarra y en redes sociales.

Ambas iniciativas responden a la creciente preocupación social constatada en 'Encuesta sobre la confianza ciudadana en las instituciones y su percepción en la prestación de servicios públicos en Navarra 2025', realizada por la Oficina de Análisis y Prospectiva, que reveló que el 85% de la ciudadanía navarra declara estar 'muy de acuerdo' o 'bastante de acuerdo' con que las noticias falsas son un problema en la Comunidad foral. Además, según el Informe 'Digital News Report 2025', elaborado por la Universidad de Navarra en el marco del proyecto global de Instituto Reuters (Universidad de Oxford), 7 de cada 10 personas no distinguen ya una noticia real de una falsa, debido a la proliferación de 'fakenews' y bulos con gran apariencia de realidad, ha añadido el Ejecutivo.

GUÍA PRÁCTICA

La guía práctica elaborada por el Gobierno de Navarra invita a comprobar la veracidad de las informaciones en siete pasos. Para empezar, anima a investigar la fuente de los contenidos que se consumen y a confiar solo en portales o webs de comunicación acreditadas. Subraya también la importancia de verificar quién es el autor de cada información, recomendando decantarse por profesionales acreditado o de confianza como fuentes de referencia fiables, frente a los perfiles anónimos o desconocidos.

La guía aconseja leer las noticias completas antes de compartirlas, porque muchas veces los titulares y fotos que se ven de un vistazo no se corresponden con la realidad del texto. Es también importante verificar la fecha de publicación, ya que en ocasiones se viralizan noticias de años pasados descontextualizadas. Igualmente, conviene revisar la dirección de los sitios webs para ver si son la fuente original o un dominio muy similar, tras el que se esconde el intento de suplantar a un medio o entidad acreditados, añade.

Otro consejo es intentar localizar en buscadores otros medios que hayan replicado el contenido, que si es real normalmente se difunde por distintas vías y no está en un único medio o perfil. Además, existen numerosas plataformas de verificación de noticias, donde se pueden localizar contenidos ya desmentidos o realizar consultas ante una noticia dudosa.

Entre las plataformas de verificación aconsejadas, destacan Maldita.es, Newtral, Efe verifica, Verificartve, Google Fact Check o Salud Sin Bulos, agencias y organismos dedicados a desmentir noticias falsas producidas en medios tradicionales, mensajería de móvil, redes sociales o podcasts, entre otros soportes. La web también aporta herramientas para rastrear el origen de una fotografía y saber si está manipulada con Inteligencia Artificial y para detectar cuentas anónimas o 'bots' en redes sociales. Se detiene también a analizar el valor del periodismo tradicional, que conlleva procesos de verificación, responsabilidad editorial y separación entre información, opinión y publicidad.

Finalmente, bajo el título 'Y tú... ¿también eres loro?', la web desarrollada para esta campaña incluye una encuesta para que las personas interesadas valoren hasta qué punto reciben y comparten información sin detenerse a valorar su veracidad.

QUÉ SON LAS 'FAKENEWS' Y LAS 'DEEPFAKES'

La web de la campaña describe dos fenómenos en aumento en el mundo de la información digital, como son la fakenews' y las 'deepfakes', a fin de que la ciudadanía aprenda a identificarlos.

Así, la web explica que las 'fakenews' o bulos son contenidos falsos que se presentan con apariencia de noticia real, creados con el fin de que sean compartidos y lleguen a viralizarse. Su propósito puede ser desinformar, crear desprestigio, manipular la opinión con fines políticos, electorales o económicos, desestabilizar a un gobierno o ganar influencia. En muchas ocasiones, se utilizan para generar ingresos por visitas a páginas de internet con ganchos atractivos o ciberanzuelos, también conocidos como 'clickbaits', que esconden noticias engañosas o directamente falsas, indica.

Por su parte, los 'deepfakes' son videos, audios o imágenes alterados o creados mediante inteligencia artificial, con el fin de hacer creer que una persona real dijo o hizo algo que jamás ocurrió, o crear mentiras que se hacen pasar por verdades. Las aplicaciones y recursos de Inteligencia Artificial han multiplicado la presencia de estos contenidos.