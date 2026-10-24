Evacuada en helicóptero una mujer de 77 años con problemas cardíacos en Dantxarinea. - GUARDIA CIVIL
PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Navarra ha intervenido este sábado para auxiliar a una mujer de 77 años que presentaba problemas cardíacos mientras viajaba en un autobús, en el aparcamiento de Venta de Peio, en Dantxarinea.
Sobre las 14.05 horas, los agentes han acudido al lugar para prestar asistencia a la mujer, que requería atención sanitaria debido a sus problemas cardíacos.
La mujer ha sido atendida en primera instancia por una ambulancia desplazada hasta el lugar para prestarle asistencia médica. Posteriormente, debido a su situación, ha sido trasladada en helicóptero a Bayona para continuar recibiendo atención sanitaria.