La Federación Navarra de Municipios y Concejos celebra su primera Asamblea General con la ausencia de los cargos de UPN

Su presidente acusa a UPN de "romper de forma unilateral" y recuerda que no la constituyen partidos políticos sino entidades locales



PAMPLONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos ha celebrado este viernes por la tarde su primera Asamblea General Ordinaria en la que no han estado presentes con cargos de UPN, después de que esta formación haya decidido abandonar la entidad tras el acuerdo entre PSN y EH Bildu para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona.

El Comité Ejecutivo de UPN decidió el lunes abandonar la FNMC, que los ayuntamientos que gobiernan no participen en este organismo y crear una nueva asociación de municipios que "sea democrática y donde se respete la pluralidad de Navarra".

La formación regionalista cuenta con las dos vicepresidencias de la entidad, encabezada por Xabier Alcuaz, de EH Bildu. Se tratan del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri, con la vicepresidencia primera y segunda, respectivamente.

Según han explicado desde la FNMC a los medios de comunicación, la salida de los ayuntamientos liderados por UPN de esta entidad debería aprobarse en el Pleno de cada ayuntamiento. Y, en el caso de las dos vicepresidencias, deberían presentar su renuncia.

Al inicio de la asamblea, el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, ha leído un texto en el que ha explicado que ha tenido conocimiento de la decisión de UPN de no participar en la entidad "a través de los medios de comunicación" y "nadie se ha puesto en contacto con la Federación" por parte del partido regionalista.

Según ha indicado, este viernes ha enviado un mensaje al vicepresidente primero de la FNMC y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, mostrando su disposición para celebrar una reunión "hoy mismo para hablar sobre las cuestiones que se consideren oportunas, entre otras la representación de UPN en la Comisión Foral del Régimen Local". En este sentido, le ha trasladado su voluntad de "garantizar la presencia de todas las sensibilidades" en esta Comisión, incluida UPN.

Alcuaz ha dicho que "llama la atención" que UPN tome esta decisión "cuando todavía no se ha celebrado ni la primera Asamblea General desde que se constituyó la nueva Federación". "No es comprensible la idea que tienen algunos y algunas sobre las reglas democráticas del funcionamiento de esta entidad", ha criticado, para recordar que la FNMC "no es una entidad que la constituyen los partidos políticos" sino que "la constituimos las entidades locales de Navarra que decidimos adherirnos o no por acuerdos de sus órganos competentes, en este caso los ayuntamientos en Pleno".

"El conjunto de Federación refleja la pluralidad del entramado local de Navarra, tanto ahora como antes: ayuntamientos simples, compuestos, concejos y mancomunidades", ha remarcado.

Asimismo, ha recordado que "cuando UPN tuvo la presidencia de la Federación ninguna organización política decidió abandonar la misma, ni generar una situación como la que se plantea ahora mismo". Sin embargo, "cuando es otra persona" la que preside la entidad "por decisión mayoritaria" de la Asamblea General celebrada el 6 de octubre, "en lugar de asumir que la Federación se rige sobre la base de unos estatutos y un funcionamiento que los hemos reconocido y asumido todos y todas desde su constitución, UPN ha decidido romper de forma unilateral e intentar deslegitimar a todas las demás entidades locales asociadas y a la propia FNMC. No lo conseguirán".

Xabier Alcuaz ha destacado que "seguiremos trabajando desde una perspectiva constructiva de la Federación, apoyando los intereses del conjunto de las entidades locales, defendiendo e impulsando las medidas normativas y económicas que mejoren la situación de las mismas". "Aquí estamos lejos del ruido y cercanos a las necesidades de las entidades locales", ha concluido.

La Asamblea ha tratado, entre otros temas, la aprobación del Programa de Actuaciones de la FNMC y su Presupuesto para 2024.