La feria TerritorioCOOP acerca a la ciudadanía los productos y la realidad del cooperativismo agrario

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, participan en la apertura de ‘TerritorioCOOP: el Día del Cooperativismo Agroalimentario de Navarra'. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas agrarias de Navarra han abierto este sábado en el espacio Geltoki de Pamplona su segunda feria TerritorioCOOP para acercar a la ciudadanía y al público consumidor su producto agroalimentario y lo que representa la realidad del movimiento cooperativo en la agricultura y la ganadería de la Comunidad foral.

A la cita, presentada por la presidenta de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), Esther Burgui, y el presidente de Caja Rural, Ignacio Terés, han asistido también la titular de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José María Aierdi.

Según indican desde el Ejecutivo navarro, Aierdi ha reivindicado durante su intervención "la necesidad de fortalecer la figura del cooperativismo agrario, tan arraigada en Navarra, como una figura clave para la respuesta que vaya a ofrecer la Comunidad Foral ante la definición del modelo agrario europeo de producción sostenible que se plasme en el nuevo período de la PAC para 2028-2034 que la UE está negociando en estos momentos".

Por su parte la consejera Maeztu ha destacado la actualización del Marco Estratégico para la Integración de las Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, el MEICAN 2025-2027, firmada el pasado mes de abril: "Desde las administraciones públicas debemos ser capaces de generar un marco que haga de las cooperativas agroalimentarias empresas con mayor rentabilidad y capacidad de adaptación Nuestro compromiso es y será siempre el fortalecimiento del ecosistema cooperativo, la mejora de la calidad del empleo y la promoción de la equidad".

"AGRICULTURA FAMILIAR Y RESPETO A LA TIERRA"

"El cooperativismo agrario y su capacidad de generar vida y empleo en el medio rural se convierten hoy en una herramienta clave para un modelo basado en la agricultura familiar, en el respeto a la tierra o en la cooperación desde las realidades locales frente los desafíos globales de grandes corporaciones multinacionales de monocultivos que dominan y a veces pervierten los mercados mundiales", ha señalado Aierdi.

En el acto de presentación, la presidenta de UCAN, Esther Burgui, ha apuntado sobre esta feria que "TerritorioCOOP es una oportunidad para acercar las cooperativas agroalimentarias a la ciudadanía y mostrar todo lo que hay detrás de los alimentos que llegan a nuestras mesas" y ha destacado que "las cooperativas generan empleo, mantienen vivos nuestros pueblos y hacen que la riqueza permanezca en el territorio".

La feria de las cooperativas agroalimentarias de Navarra TerritorioCOOP ofrece este sábado en la antigua estación de autobuses Geltoki degustaciones y venta de alimentos de producción cooperativa en una veintena de expositores -fundamentalmente de vino, lácteos o cereal-, además de un 'Food Truck' de producto Reyno Gourmet, actividades infantiles, exhibiciones de deporte rural o música.