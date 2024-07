La función 'Iribarne' de ButacaZero cierra este domingo el 25º aniversario del Festival de Teatro de Olite

El certamen afronta su tercer fin de semana con las entradas de la obra 'Macho grita' agotadas y acoge la última mesa redonda del ciclo



PAMPLONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro de Olite llega al final de su 25ª edición esta semana con cuatro espectáculos en el escenario principal de la Cava: 'Ezkaba' de Iluna Producciones, 'Halley' de Led Silhouette, 'Macho grita' de Alberto San Juan e 'Iribarne' de ButacaZero.

Este miércoles, 31 de julio, tendrá lugar, a las 20 horas en la Casa de Cultura de Olite, la segunda muestra del proyecto 'Y volver, volver, volver...', desarrollado durante una residencia artística por Maialen Díaz y Emilia Ecay, con la colaboración de Aurora Moneo y Carmelo Gómez.

Y a partir de las 22 horas, La Cava acogerá la función de 'Ezcaba', de Iluna Producciones. Se trata de un espectáculo escrito y dirigido por Miguel Goikoetxandía, con Marta Juçaniz como protagonista, que narra "la tragedia del fuerte de San Cristóbal y la historia de sus presos".

El jueves 1 de agosto, Miguel Oyarzun y Juan Ayala dirigirán 'De tal palo' en la Iglesia de los Franciscanos a las 19.30 horas. El espectáculo está protagonizado por abuelos y nietos que han asistido a un taller las semanas pasadas para representar una función que rememora la historia a través de las diferentes generaciones.

Al día siguiente, el patio de entrada del Palacio Real acogerá a las 20 horas 'Canción', un monólogo cantado por Nacho Bilbao que "invita al público a la creación colectiva y apela a la convivencia con otros seres humanos".

Las luces de La Cava volverán a alumbrar el escenario a las 22 horas del viernes con la compañía navarra Led Silhouette, que ofrecerá 'Halley', una historia narrada a través de la danza en la que ocho protagonistas "se enfrentan al desafío de organizarse y encontrar el sentido de sus vidas".

El sábado 3 de agosto, la actividad escénica se traslada al Palacio Ezpeleta de Beire y al centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Beire acogerá a las 19 horas a la compañía De Improviso con su función de teatro improvisado 'Convergencia' para "celebrar la riqueza cultural y la memoria histórica de Navarra".

Esa misma tarde, Tafalla citará al público a las 20 horas con el espectáculo de danza 'Together to get there' de los artistas Akira Yoshida y Lali Ayguadé.

Y a partir de las 22 horas, La Cava acogerá su penúltima función con las entradas agotadas. Alberto San Juan propondrá con 'Macho grita' una comedia musical "que parte del mito de Don Juan para indagar en la relación entre el presente y el periodo que empieza en 1492".

El domingo 4 de agosto el festival ofrecerá su última función en La Cava. La compañía gallega ButacaZero será la encargada de clausurar la 25ª edición con la función 'Iribarne', una sátira "que carga contra la Transición y refleja la historia reciente de España". Además, la instalación continua 'Rosa de Pieria' se podrá contemplar por última vez en la Plaza de los Teobaldos.

CICLO DE ACTOS DEL 25º ANIVERSARIO

El sábado 3, se celebrará la mesa redonda 'Olite y el Festival de Teatro' en Enozentrum a las 12 horas dentro del ciclo de las actividades del 25 aniversario.

Además, la 'Exposición de carteles', la 'Exposición fotográfica: El Festival de Olite en el objetivo' expuestas en la Plaza Carlos III y la 'Exposición fotográfica: 25º aniversario del Festival de Teatro de Olite' ubicada en la Casa de Cultura de Olite se podrán disfrutar hasta el 4 de agosto.

La instalación continua 'Rosa Piera' de Marta Pazos, formada por una escultura en el centro del jardín de la plaza de los Teobaldos también, permanecerá en Olite hasta el próximo 4 de agosto.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas se pueden adquirir online a través de www.festivalteatroolite.es y www.fundacionbaluarte.com. De forma presencial, se pueden retirar en la taquilla de Baluarte hasta el 4 de agosto, en horario de 11 a 14, de lunes a sábado.

También se pueden adquirir de forma presencial en el Centro Comercial La Morea, que permanece abierto todos los días de la semana (excepto domingos y festivos) de 09.30 a 21.30, en horario ininterrumpido.

En Olite, se pueden adquirir durante el festival en Enozentrum (Plaza de los Teobaldos, 4, Olite), en horario de 17 a 19 horas los viernes, de 10 a 14 horas los sábados y domingos, y de 19 a 22 horas los días de espectáculo.

Las localidades para el Centro de Cultura de Tafalla se venden en la taquilla del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y online.

'Together to get there' tiene un precio de 8 euros. En el Palacio Real de Olite, la Iglesia de los Franciscanos y el Palacio Ezpeleta la entrada es libre hasta completar aforo y previa retirada de invitaciones en taquilla de Enozentrum para los espectáculos de Olite y antes del espectáculo en el palacio Ezpeleta de Beire.

El precio de las entradas en taquilla y online de los espectáculos programados en La Cava es de 20 euros (12 euros con carné joven). El abono completo para las 10 funciones de La Cava cuesta 175 euros (80 euros con carné joven). El abono para tres funciones en La Cava a elegir (cualquier día) cuesta 55 euros (28 euros con carné joven).

Además, el Festival de Teatro de Olite tiene reservadas ocho localidades por función en La Cava para personas con movilidad reducida. Las personas interesadas en dichas localidades deberán realizar su compra en las taquillas de Baluarte y Olite o a través del teléfono 948 066 060 (un máximo de dos localidades por compra).