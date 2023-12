Gamarra dice que Navarra "se ha convertido en la moneda de cambio" para que Sánchez "pueda mantenerse en la Moncloa"

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que Navarra "se ha convertido en moneda de cambio" para que Pedro Sánchez "pueda mantenerse en la Moncloa", en referencia a la moción de censura acordada entre el PSN y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona para desbancar a la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola (UPN) en favor de Joseba Asiron, de la coalición abertzale. Un moción que representa, ha dicho, "la pérdida de la poca dignidad que le quedaba al Partido Socialista".

En declaraciones a los medios antes de participar en Tudela en la Junta Directiva Regional del PPN, Gamarra ha lamentado que "la actualidad en este fin de año viene marcada" por "un acuerdo encapuchado entre el PSOE con Bildu y que se va a materializar el 28 de diciembre con la entrega, por parte del Partido Socialista, de la Alcaldía de Pamplona a Bildu. Un partido que poco tiene de progresista".

En este sentido, ha destacado que quien será "uno de los hombres fuertes del alcalde de Bildu en Pamplona" es "alguien condenado por agredir a policías y alguien que no condenó el asesinato de uno de sus compañeros, de un concejal como Tomás Caballero a manos de la banda terrorista ETA", en referencia a Joxe Abaurrea.

"Eso no es progresismo, eso es Bildu, ni más ni menos, y no se puede de ninguna manera blanquear porque los antecedentes penales de aquellos que han formado parte de sus listas, que hoy tienen un acta para ser concejales del Ayuntamiento de Pamplona" están "ahí" y "no podrán ser borrados ante los ojos de la sociedad navarra y española", ha manifestado.

"Pedro Sánchez ha convertido la mentira en la manera de hacer política, ha ido de mentira en mentira hasta el 28 de diciembre en el que se materializará esa entrega de la Alcaldía de Pamplona a Bildu", ha censurado.

Gamarra ha asegurado que "todo esto estaba perfectamente pactado después de las elecciones municipales y autonómicas pero se ocultó para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del Gobierno de España. Primero mintiendo a los españoles y, en segundo lugar, escondiendo el acuerdo encapuchado que tiene el Partido Socialista, con Pedro Sánchez al frente, y un partido como Bildu que tiene el pasado que tiene". "Un pasado que es hoy presente con la presencia en sus listas y en las instituciones de personas que han sido condenadas por asesinatos y por terrorismo", ha rechazado.

"Sin duda alguna estamos ante la materialización de la indignidad, de la inmoralidad y de la indecencia en política", ha criticado la dirigente 'popular', que ha afirmado que "hay otra política, hay una buena política, y esa es la política del Partido Popular".

Al respecto, ha recordado que en la reunión mantenida este viernes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP ha pedido que se "parara la moción de censura que está en marcha en Pamplona". "Y tenemos la altura moral de poderlo decir y poderlo exigir porque Alberto Núñez Feijóo siempre que ha podido frenar que Bildu llegara a las instituciones, lo ha hecho. Y eso ha permitido que, por ejemplo, pueda haber una alcaldesa del Partido Socialista en Vitoria, para que no esté Bildu. Eso ha hecho, también, que al frente de la Diputación de Guipúzcoa esté alguien del PNV, para que no esté Bildu, porque esa era una línea que había que mantener entre los demócratas firme", ha remarcado.

"Ese era el único muro que había que tener construido en España y ese es el muro que ha demolido Pedro Sánchez para levantar un muro entre españoles demócratas" que "entendemos que la política se debe también guiar por criterios de moralidad y de ética", ha lamentado.

"Eso es lo que Pedro Sánchez ha cambiado en la vida política española y lamentablemente eso hace que Navarra sea protagonista" porque "se ha convertido en la moneda de cambio de Pedro Sánchez para que, después de perder las elecciones, pueda mantenerse en la Moncloa", ha reprochado.

Cuca Gamarra ha contrapuesto la manera de hacer política del PP que "seguirá siempre asentada en principios democráticos y sobre todo en la presencia de la ética y de la moral", y la de Pedro Sánchez que "se mueve en la línea de la indignidad y de la inmoralidad porque para él todo vale con tal de permanecer en el poder".

Ha acusado a Sánchez de "levantar un muro entre los demócratas en nuestro país", "que es el que siempre ha querido levantar EH Bildu y es el que quería levantar una banda como la banda terrorista ETA, en la cual el objetivo es que Navarra forme parte de Euskal Herria y que Pamplona fuera la capital de algo que es un sueño y que no existe".

Frente a ello, ha resaltado que el PP "seguirá al lado de toda la sociedad navarra, de todos los pamploneses y de todas las pamplonesas, como lo estuvimos el pasado domingo, y lo haremos en cuantos movimientos se produzcan para decir que 'basta ya', que no todo vale en política con tal de permanecer en el poder", ha subrayado.

Cuca Gamarra ha añadido que "la moción de censura que se materializará el próximo 28 de diciembre no es una inocentada" sino "la pérdida de la poca dignidad que le quedaba al Partido Socialista en manos de Pedro Sánchez".