García renuncia a la presidencia del Partido Popular de Navarra

Javier García presenta su renuncia como presidente del PPN. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha comunicado su decisión de renunciar a continuar al frente de la presidencia del Partido Popular de Navarra, responsabilidad que asumió en diciembre de 2022.

García, quien ha trasladado ya esta decisión al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que, después de casi cuatro años al frente de la organización, ha llegado el momento de "abrir una nueva etapa" en el PPN.

En un comunicado, el PPN ha destacado que, durante este tiempo, García ha trabajado para "fortalecer, consolidar y hacer crecer el proyecto del Partido Popular en Navarra, con el objetivo de convertirlo en una alternativa política cada vez más sólida para la Comunidad foral".

“Han sido casi cuatro años de muchísimo trabajo, de momentos intensos y también de muchas satisfacciones. Me siento profundamente orgulloso de lo que hemos conseguido entre todos y enormemente agradecido a quienes han confiado en mí y me han acompañado durante este camino”, ha señalado.

García ha querido reconocer especialmente la labor de afiliados, cargos públicos, concejales, miembros de las estructuras del partido y simpatizantes, destacando que “el proyecto que hoy representa el Partido Popular de Navarra es fruto del esfuerzo y la dedicación de muchas personas”.

“Ha sido un honor presidir el Partido Popular de Navarra y representar a tantas personas que comparten nuestra forma de entender Navarra y España. Dejo la Presidencia con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y con la tranquilidad de saber que el proyecto tiene bases sólidas para seguir creciendo”, ha afirmado.

García continuará como portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Navarra, donde centrará sus esfuerzos en el último año de una legislatura que considera “decisivo para el futuro de la Comunidad Foral”.

“Tenemos por delante un año fundamental para Navarra. Quiero dedicar toda mi energía a mi responsabilidad parlamentaria y a trabajar para que este sea el último año de María Chivite al frente del Gobierno de Navarra. Y también para que Navarra contribuya al cambio que necesita España y a que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno”, ha señalado.

Ante esta decisión, el Partido Popular constituirá una comisión gestora que asumirá temporalmente la dirección del PPN.

“Dejo la Presidencia, pero no dejo el proyecto ni mi compromiso con Navarra. Seguiré trabajando por ellos con la misma ilusión y responsabilidad”, ha concluido.