Geroa Bai considera una "irresponsabilidad" su "exclusión" del acuerdo PSN-Frente Amplio al Senado por Navarra

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras el anuncio del acuerdo entre el PSN-PSOE y Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Geroa Bai ha considerado una "irresponsabilidad política que se haya optado por una estrategia de exclusiones en un momento de avance de la derecha y la ultraderecha".

En un comunicado, la coalición ha indicado que "esta situación resulta especialmente preocupante en Navarra, donde UPN y PP concurrirán conjuntamente". En este contexto, Geroa Bai ha considerado que "es necesario actuar con responsabilidad política, fomentar el diálogo y favorecer los espacios de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas, en lugar de adoptar decisiones que excluyan a otras formaciones".

Por todo ello, la formación ha mostrado su preocupación por "las consecuencias que este tipo de actitudes puedan tener en las relaciones entre los socios del Gobierno de Navarra, así como en la dinámica de trabajo y entendimiento en el Parlamento foral".