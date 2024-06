Geroa Bai plantea abrir un debate "en profundidad" para establecer un nuevo pacto migratorio en Europa

PAMPLONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai Ceus a las elecciones europeas, Amaia Arrizabalaga, ha afirmado que "vamos a promover un nuevo pacto migratorio" y que "planteamos para ello un debate en profundidad, abierto, sin miedos ni prejuicios".

Según ha señalado este jueves en un acto electoral celebrado frente al departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra junto a la parlamentaria foral María Solana, dicho debate debería desarrollarse sobre los siguientes ejes: la ayuda humanitaria y las políticas de asilo; la "necesidad de fuerza de trabajo de Europa y la oportunidad de desarrollo personal y económico de la persona migrante"; y la "integración multicultural basada en el respeto a los valores de la civilización europea y al laicismo, inherentes ambas a la construcción de la identidad europea y de la democracia".

"Para Geroa Bai la puesta en marcha de un nuevo pacto migratorio en Europa no se puede retrasar un solo minuto más. Es urgente hacerlo con la garantía de que la aplicación del mismo será homogénea en toda la Unión, para impedir que figuras paralegales como la retención o procesos de privatización de libertad y detenciones en frontera se apliquen de manera masiva, indiscriminada y arbitraria, y para prohibir y sancionar las devoluciones masivas en frontera y las practicadas de manera clandestina por algunos Estados miembros", ha manifestado.

También, para "convertir en vinculante el control parlamentario de cualquier acuerdo centrado en externalizar fronteras, para promocionar una política común de cooperación y ayuda a los países en vías de desarrollo basada en la transparencia y el diálogo con sus autoridades" y para "asegurar que se agoten todas las posibilidades que ofrece la Directiva de Protección Temporal como herramienta para hacer frente a movimientos masivos de población".

Asimismo, ha apostado por "apoyar la labor de las ONG que trabajan en apoyo a las personas refugiadas y migrantes y de las organizaciones que se dedican al rescate en el mar, impidiendo su criminalización" y por "garantizar que la aplicación de los sistemas de acogida proporcione un nivel de vida digno y unas condiciones de vida comparables en todos los Estados miembros".

Igualmente, ha defendido "agilizar los procesos de homologación de títulos y acreditación profesional de personas refugiadas y solicitantes de asilo y propiciar así una integración rápida, satisfactoria y acorde con las posibilidades de formación de estos colectivos".

Ha apostado también por "conectar las políticas demográficas y de lucha contra la despoblación europea con el ejercicio de la acogida, el reasentamiento y la integración" y "establecer un enfoque europeo para combatir los delitos de odio que se cometen contra las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas".

Por su parte, Solana ha remarcado que "nos preocupa mucho el hecho de que la atención no esté creciendo en la misma proporción que lo hace la población migrante, y ver cómo no somos capaces -más concretamente, no lo es el ministerio, en la oficina de extranjería- de atender a esta población en tiempo y forma".

"Desde la premisa de que no hay nadie ilegal y que debemos garantizar todos los derechos para todas las personas, desde Geroa Bai hemos defendido con firmeza la necesaria derogación de la actual ley de Extranjería, que lejos de ayudar a resolver problemas, los agrava", ha dicho.

Según ha subrayado, "es a nivel local donde se prestan los servicios a las personas migradas, se afrontan los retos que propician llegadas masivas de inmigrantes y se producen de manera real y efectiva los procesos de integración social y laboral". "Exigiremos en Europa una integración real y efectiva de las autoridades locales y regionales en los procesos de decisión sobre las políticas migratorias", ha indicado, tras destacar el papel del euskera "como herramienta de integración para la población migrante".