Geroa Bai propone más de 100 medidas para un acuerdo programático frente a planteamientos "genéricos" de PSN y Contigo

Lamenta que Chivite no asista a las reuniones y sea la "negociadora ausente"



PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha presentado este lunes a PSN y Contigo Navarra un documento con más de 100 medidas en 17 áreas para alcanzar un acuerdo programático de legislatura, frente a los documentos compartidos por las otras dos formaciones, que desde Geroa Bai ha considerado "genéricos, con una falta de concreción grande y en donde no había apenas medidas".

Al término de la reunión, los parlamentarios de Geroa Bai María Solana y Pablo Azcona han atendido a los medios de comunicación para explicar que, "a la espera de tener los documentos que supuestamente están ambas formaciones trabajando ya más puntuales y más concretos, porque, desde luego, los que nos habían compartido no lo eran en absoluto, eran genéricos, con una falta de concreción grande y en donde no había apenas medidas, nosotros hemos aportado al común nuestro documento y ellos se han comprometido a hacer lo propio y compartirnos el suyo", en palabras de María Solana.

Geroa Bai ha solicitado al Partido Socialista que sea el encargado de, recabados los tres documentos de los partidos, "hacer un volcado y ya proponer un documento base donde estén las medidas de las tres formaciones y sobre el que podamos empezar a trabajar", ha señalado María Solana.

Pablo Azcona ha explicado que "les hemos propuesto también una metodología para llevar adelante la negociación de este acuerdo programático y quedamos un poco a la espera de que analicen nuestro documento entregado y también con el compromiso de que mañana recibiremos la propuesta que ambos dicen que ya están desarrollando para encarar estas negociaciones del acuerdo programático".

En este sentido, Solana ha explicado, sobre la metodología, que es "importante determinar bien y de manera clara, para que todos sepamos cómo vamos a funcionar, cómo van a ser las reuniones, cómo se va a trabajar". "Hace cuatro años hubo una experiencia que no tiene por qué repetirse, y yo creo que podemos aprender de aquella y podemos hacer otro planteamiento, pero nosotros lo que sí entendíamos es que no hay que renunciar a trabajar sectorialmente", ha asegurado.

Así, la parlamentaria ha señalado que, "más allá de lo que es lo general, de lo que son los principios generales, esos a los que continuamente hace referencia el portavoz del Partido Socialista, que está bien, también los había en el 2019, entendemos que hay que descender, hay que ir a medidas concretas y hay que hacerlo además de manera sectorial".

Por tanto, Geroa Bai ha planteado que "podría utilizarse lo que es el índice que ya está consensuado previamente en el acuerdo programático de 2019, por respetar aquel reparto de áreas, que no se corresponde directamente con el reparto de consejerías posterior y seguramente no se corresponda con el venidero, pero nos parece que recogía bien lo que son las medidas de las formaciones y podría servir".

Solana ha dicho que, "si no quieren hacer reuniones sectoriales, que ha habido reticencias, sobre todo por parte del PSN, que claramente ha dicho que no lo veía oportuno, no así Contigo Zurekin, que lo valorará, nuestra propuesta es hacer las sectoriales, o en todo caso, poder trabajar en la mesa negociadora general de manera sectorial, para que cada quien podamos también invitar en ese momento a quien consideremos oportuno, de entre las personas de nuestras formaciones, que son las responsables y encargadas de cada una de las materias, porque creemos que es la manera de explicar las medidas mejor y de intentar aportar todo el conocimiento que sea necesario a la mesa para tener el mejor acuerdo posible".

Sobre el planteamiento del PSN de que no se debe ir a la negociación con "exigencias" o "líneas rojas", María Solana ha afirmado que, "desde luego, en los documentos que habían trabajado en las dos reuniones anteriores no había nada, ni exigencias, ni líneas rojas, no había nada, había una falta grande de todo". "No había nada sobre temas como autogobierno, sector primario, euskera, memoria, no había nada, ni un solo punto. No sé si porque para el Partido Socialista está todo cumplido y ya se ha acabado y se ha agotado lo que había que hacer en esas áreas o por qué", ha planteado.

En todo caso, la parlamentaria foral ha añadido que "lo que sí le hemos dicho al señor Alzórriz, que no sé si es por urgencia o no, que efectivamente quiere hacer un marco general de principios y luego alguna propuesta un poco más concreta, que no tenemos problema en bajar, en concretar y en dedicarle el tiempo que sea necesario en los foros que hagan falta y con las reuniones que sean pertinentes para intentar hacer un acuerdo con contenido, y con contenido concreto y no solo". "La concreción nosotros la interpretamos también no solo en qué medidas, sino en qué tiempos y de qué manera se van a llevar a cabo", ha dicho.

Solana ha precisado que "eso no tiene por qué ser un documento amplio". "El señor Alzórriz huye de la amplitud, dice que no quiere un documento de 70 folios, lo ha dicho en alguna ocasión y hoy nos lo ha repetido. No tiene por qué ser. Podemos ser concisos, concretos y breves, pero con concisión y con concreción. Es verdad que el eufemismo y la ambigüedad igual alargan innecesariamente el documento, pues vamos a huir de eso, ahí no tenemos problema pero eso requiere un esfuerzo grande", ha defendido.

Respecto al planteamiento de Geroa Bai de mantener la representación institucional que ha tenido en la última legislatura, Solana ha señalado que "no se ha tratado este tema" en la reunión a tres. "Cuando nos responda el PSN, entonces valoraremos. Tampoco tenemos novedades sobre la idea de estructura que tiene la candidata a la Presidencia -María Chivite- sobre el nuevo gobierno", ha indicado.

"NO PODEMOS ENTENDER" QUE CHIVITE NO ESTÉ EN LAS REUNIONES

En la misma línea, Solana ha criticado que Chivite "tampoco ha estado presente" en la reunión. "Han vuelto esta mañana a confirmar que no lo va a estar y nosotras no lo podemos entender. Lo hemos dicho esta mañana, que les hemos trasladado nuestra preocupación y no salimos del asombro, que quieran dar carta de naturaleza a que la candidata a presidenta del Gobierno sea la negociadora ausente. No lo podemos entender, no lo comprendemos", ha indicado.

Insistiendo en este mensaje, Solana ha señalado que es "un error de partida y no entendemos en qué puede ayudar eso a reforzar el equipo, a reforzar el gobierno tripartito, porque entendemos que tiene que ser la figura de la presidenta la que haga que pivote el resto a su alrededor". "Queremos pensar que habrá algún momento en el que tenga la decencia de sentarse a comprometerse en primera persona. Pero si no lo hace, valoraremos oportunamente lo que quiera ser que suceda. Vamos a darle tiempo y vamos a ver si finalmente, antes de que estemos en disposición de acordar lo que quiera que sea que se acuerde, se siente a esa mesa", ha afirmado.