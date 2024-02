El Gobierno foral activa el nivel 1 del Plan de Inundaciones pero no prevé "ningún riesgo para la población"

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que se ha pasado del nivel de preemergencia al nivel de emergencia 1 del Plan de Inundaciones de Navarra para mantener una situación de "vigilancia de caudales", pero ha señalado que "no tenemos constancia de que vaya a haber ningún riesgo para la población ni vaya a haber ninguna afección importante".

En declaraciones a los medios de comunicación, López ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" y ha explicado que se ha aumentado al nivel 1 "sobre todo para hacer seguimiento" y "porque hemos tenido episodios anteriores que han llegado a afectar a la población". "Estamos en una situación de vigilancia de caudales y de evolución. No tenemos constancia de que vaya a haber ningún riesgo para la población ni vaya a haber ninguna afección importante. Es verdad que ha habido afección urbana en Villava, pero las afecciones que se prevén van a ser de terreno agrícola, sobre todo", ha apuntado, tras subrayar que las lluvias han afectado principalmente a la zona norte y oeste de Navarra.

Ha añadido López que desde la tarde de este lunes "empezamos a hacer un seguimiento exhaustivo, desde la preemergencia, en un órgano de coordinación denominado CAE dentro del Plan de Inundaciones de Navarra, en el que estamos presentes todas las policías porque sobre todo hay afecciones o puede haber afecciones a carreteras". De hecho, "ha habido algunos accidentes de tráfico y algún tipo de circunstancia".

"También estamos trabajando con administración local porque sobre todo hay que tener en consideración el rol importante que tienen los alcaldes como máximos responsables de la protección civil y además muy conocedores del riesgo de inundaciones porque esta comunidad no es ajena a ellos, y también con el área de Medio Ambiente", ha remarcado, tras subrayar que también se han mantenido reuniones con la CHE y Aemet.

Según López, "activamos nivel 1 sobre todo para hacer seguimiento, sabemos que los embalses han funcionado muy bien, sobre todo Yesa, laminando y permitiendo ahora acumular caudales más importantes de manera que la punta de los ríos no nos vayan a superar, también Irati ha funcionado bien y no esperamos una gran afección a la población".

A las 16 horas de este martes volverán a reunirse para estudiar la evolución de la zona sur de Navarra. "Lo que viene de la zona de Miranda y de Logroño no es alarmante, no van a confluir esas dos puntas, con lo cual vamos a estar en niveles muy altos efectivamente, pero en principio desde la tranquilidad y desde la gestión coordinada para evitar afecciones a servicios públicos y a población, eso sí reitero que campos de cultivo si se verán afectados", ha manifestado.

En respuesta a los medios de comunicación, la consejera ha señalado que este lunes a la tarde "teníamos previsiones superiores incluso a las del 2021 y efectivamente teníamos caudales altos". "Estamos en niveles altos y en algún caso se han activado a nivel local el nivel 2, pero mientras no afecte a servicios urbanos y a población estamos relativamente tranquilos, lo que hay que estar es atentos y trabajando de manera muy coordinada y muy intensa", ha dicho.

Ha apuntado López que en las inundaciones "hay un caudal, hay una previsión y hay un espacio cerrado, sabemos por dónde suele salir el agua porque, por desgracia, ya tenemos experiencia en esta materia". "No es como el fuego, que puede tener otro tipo de variables que hacen que evolucionen de manera más arbitraria o más ágil. En este caso, estamos trabajando desde Protección Civil, en coordinación, pero con un mensaje de tranquilidad", ha incidido.

Según la consejera, el nivel 2 se ha activado en las localidades de Etxalar y Arruazu, y los ríos más afectados han sido el río Arga, el Ega y el Araquil, en la zona noroeste.

"Irati está tranquilo porque Itoiz ha funcionado muy bien también acumulando, al final los embalses son reguladores que están funcionando bien. Se trata de acumular agua y, cuando van a llegar las puntas, poder guardar ese agua para luego, poco a poco, ir laminando", ha dicho.

Por otro lado, ha añadido que "teníamos también el riesgo de los deshielos porque ha nevado con intensidad, ha subido la temperatura y podía coincidir con esas puntas, pero nos han confirmado que no, que el deshielo no va a confluir". Preguntada por la zona de Tudela, donde se ha activado el nivel de preemergencia de cara a mañana miércoles, López ha respondido que "el Ebro nos dicen que estaríamos superando los 2.000 milímetros cúbicos o centímetros cúbicos, pero que, en principio, no tendríamos un riesgo para población ni para ámbito urbano".

En cuanto a las afecciones registradas en las carreteras, la consejera ha señalado que "estamos trabajando de manera muy coordinada tanto policía foral, policías locales, como Guardia Civil, Policía Nacional y con mucha intensidad bomberos y el objetivo siempre es restaurar la normalidad lo antes posible".