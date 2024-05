El Gobierno foral evaluará sus políticas públicas a través de un plan director y creará nuevas herramientas de análisis

Se promoverá la actualización de la ley foral de calidad de los servicios públicos y se impulsarán acciones de formación de personal



PAMPLONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha lanzado un plan para impulsar la evaluación de las políticas públicas con el objetivo de "fomentar la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, así como la eficacia y eficiencia de sus planes, actuaciones y normativas".

El objetivo de este plan director de evaluación de las políticas públicas, con vigencia de 2024 a 2027, es "el desarrollo de la cultura de la evaluación en la Administración pública". Con este fin, promoverá la actualización de la Ley foral 25/2005, de evaluación y calidad de los servicios públicos, y habilitará nuevas herramientas de seguimiento y análisis, cuyos resultados se podrán consultar en un nuevo espacio web. Impulsará, además, acciones de formación del personal y de difusión de metodologías de evaluación entre los departamentos del Ejecutivo.

El plan ha sido presentado este miércoles en una comparecencia en el Parlamento de Navarra por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, Félix Taberna, cuyo departamento lidera esta iniciativa, y el director general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de las Políticas públicas, Luis Campos.

"Los planes directores son planes de orden interno, fundamentalmente son instrucciones internas para desarrollar una política y, en ese sentido, no se trata de un plan de ámbito social sino una fórmula de comportamiento de la propia administración", ha dicho Taberna, tras subrayar que "la evaluación nos asegura una mayor calidad".

Este plan incluye un cronograma de despliegue de diferentes actuaciones a lo largo del período 2024-2027 y, según ha explicado Taberna, los tres ejes del plan son "institucionalizar la evaluación, rendir cuentas, y enculturizar, formar y socializar en la práctica de la evaluación".

REVISIÓN DE PROCESOS, FORMACIÓN Y NUEVAS GUÍAS Y HERRAMIENTAS

El Ejecutivo foral ya ha comenzado a trabajar para "sentar a lo largo de este año" las bases para renovar la política de evaluación de sus planes, normativas y actuaciones.

Según establece el plan, la dirección general de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de las Políticas públicas y de la Oficina de Análisis y Prospección asesorará a los diferentes departamentos en materia de evaluación, elaborará recomendaciones y documentación específica en materia de diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas y realizará acciones formativas y de difusión en la materia, enfocado tanto a personal del Ejecutivo foral como a otros grupos de interés.

Desde comienzos de año, esta dirección general "ya está analizando a fondo el actual sistema de evaluación público de Navarra, con el objetivo de homogeneizar procesos y habilitar nuevas herramientas que faciliten el seguimiento de todas las medidas que se impulsan desde los 13 departamentos del Gobierno foral y sus organismos autónomos".

Uno de los primeros pasos está siendo medir la evaluabilidad de las acciones de gobierno, definida por la OCDE como el grado en que una intervención pública (política, plan, programa o norma) puede ser valorada "de forma fiable y creíble".

Según el cronograma previsto, este año se actualizará el Protocolo de evaluabilidad de políticas públicas y se desarrollará un nuevo aplicativo que, "de forma intuitiva y ágil", pueda analizar la evaluabilidad de cada una de ellas.

Por otra parte, entre 2025 y 2026 se prevé impulsar la actualización de la Ley foral 25/2005, de 29 de diciembre, de evaluación y calidad de los servicios públicos. Se realizará una guía de seguimiento orientado a la evaluación y se habilitará un espacio web con un repositorio accesible, con resultados de seguimiento de los distintos planes estratégicos y operativos.

Esta web contendrá un fondo documental y gráfico sobre los temas de evaluación, en el que se podrán realizar búsquedas por temas, tipos de evaluación, herramientas, planes, leyes o medidas analizadas.

ÍNDICE NACIONAL DE CAPACIDADES EN EVALUACIÓN

Asimismo, se prevé revisar la situación de Navarra respecto al Índice Subnacional de Capacidades en Evaluación (INCE Subnacional), una herramienta que sirve para conocer el estado del sistema de evaluación de un gobierno, de acuerdo a cinco dimensiones. Navarra ya está participando en el grupo de trabajo del Índice subnacional de capacidades en evaluación liderado por diferentes países de Latinoamérica como México, Argentina, Uruguay, Perú, etc.

El Gobierno foral generará, además, nuevos marcos documentales y teóricos, encaminados a incorporar a su dinámica de evaluación los avances conceptuales y técnicos registrados en la última década.

La planificación realizada por el Departamento será sometida a su propio proceso de evaluación, con una revisión intermedia del Plan para "corregir o ajustar previsiones" a mitad del período de ejecución y una evaluación final al término del mismo, en junio de 2027.

Por parte de UPN, Ángel Ansa se ha mostrado partidario de evaluar las políticas públicas, "pero siempre a través de evaluadores externos independientes", evitando informes 'ad hoc' para "parecer que todo va bien o mostrar una realidad diferente". "Si es solo un nuevo ejercicio de propaganda tendrá nuestra crítica", ha advertido.

Ainhoa Unzu, de PSN, ha dicho que no es un "ejercicio de propaganda", sino "un ejercicio de responsabilidad que todas las administraciones debieran hacer". "Va a permitir mejorar el diseño de las políticas públicas y medir de forma objetiva los impactos que están produciendo en la población beneficiaria", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que la evaluación de políticas públicas permite, entre otros aspectos, rendir cuentas ante la ciudadanía y la toma de decisiones, y también ha apostado por incluir "metas" y no solo indicadores.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha compartido "totalmente el espíritu que impregna todo el plan" y ha defendido que la evaluación "no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe estar enfocada en ser un instrumento para la mejora de las políticas públicas".

En nombre del PP, Maribel García Malo ha considerado "necesario" que "se establezcan metas" y que se realicen evaluaciones externas llevadas a cabo por organismos independientes que "se correspondan con la realidad y no vayan tanto a justificar su gestión".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha comentado que "no parece un plan director de todo el Gobierno de Navarra, parece un plan director específico de la dirección general". "No sé si me parece bien o mal, quizá es la única manera de que el avance sea real", ha dicho.

Desde Vox, Emilio Jiménez ha afirmado que "todo lo que sea mejorar el funcionamiento de la Administración, bienvenido sea". "Esperemos que no se quede en papel mojado y sea simplemente una carga más para los funcionarios", ha subrayado.