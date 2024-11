El Gobierno foral salva el veto de UPN, PP y Vox a la ley de medidas fiscales

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PPN y Vox al proyecto de ley de medidas tributarias para 2025 enviado por el Gobierno foral a la Cámara, por lo que el proyecto podrá seguir ahora su tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva. Tal y como estaba previsto, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra de las enmiendas a la totalidad.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, ha afirmado en el pleno del Parlamento que el proyecto que ha elaborado el Ejecutivo es "consecuencia directa del diálogo y del consenso", y ha asegurado que "vamos a seguir esforzándonos, aunando voluntades, estudiando la realidad y proponiendo medidas que mejoren la situación de la ciudadanía y el tejido productivo de esta tierra". "El proyecto de medidas fiscales persigue este objetivo, pero vamos a seguir trabajando con la seguridad que nos otorga la estabilidad de este Gobierno y la confianza de la ciudadanía que ha apostado, a través de su decisión en las urnas, por políticas progresistas fiscales", ha señalado.

El proyecto de ley recoge la solución para los mutualistas con un coste de 150 millones de euros, medidas en el ámbito de vivienda, el sector primario, las pensiones o la inversión empresarial.

Así, por ejemplo, en vivienda se mantiene la reducción del 70% aplicable a los rendimientos netos derivados del arrendamiento de viviendas incluidas en la bolsa pública de alquiler que gestiona Nasuvinsa, y, dada la próxima declaración en Navarra de zonas de mercado residencial tensionado, la citada reducción se incrementará en 20 puntos porcentuales, hasta llegar al 90%, si la vivienda arrendada está situada en una zona de mercado residencial tensionado.

Para las viviendas no incluidas en la cita bolsa pública de alquiler, se establece una reducción del 50% sobre el rendimiento neto positivo derivado del mismo, cuando la vivienda esté situada en una zona de mercado residencial tensionado.

En el sector primario destaca en el IRPF la exención total de las ayudas financiadas por el FEAGA -hasta ahora eran al 50%- que sean percibidas por agricultores a título principal o titulares de explotaciones agrarias prioritarias, manteniéndose el límite de 20.000 euros de exención, aplicable de forma conjunta con las ayudas FEADER.

Además, con la finalidad de facilitar las operaciones de reinversión empresarial, se recupera la exención total de las rentas que se obtengan en la transmisión de elementos afectos a la actividad económica si el importe de la transmisión se reinvierte en elementos igualmente afectos.

Por otro lado, derivado del acuerdo presupuestario con EH Bildu, se ha tomado la decisión de aumentar las deducciones fiscales para complementar las pensiones anuales de viudedad y jubilación hasta los 14.490 euros. Así, las personas que perciban este tipo de pensiones verán cómo pasan de percibir 898,6 euros en cada una de sus 14 pagas anuales a los 1.035 euros.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "la política fiscal equilibrada, la política fiscal justa y competitiva, pasó a la historia por el poder que el PSN le ha dado a EH Bildu, y la presidenta Chivite y su gobierno hacen una política fiscal anticompetitiva, y ahora lo que vemos son posiciones que imposibilitan que haya un modelo fiscal equilibrado, sostenible". "Con esas mimbres se hace una antipolítica fiscal en Navarra que resulta incoherente, ineficaz, desequilibrada, injusta y que daña enormemente a los ciudadanos y al conjunto de la Comunidad", ha resaltado, para señalar que "es un clamor que Navarra necesita un alivio fiscal". "La sociedad navarra está harta de ser machacada a impuestos", ha subrayado.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha señalado, en referencia a UPN, PPN y Vox, que "las trillizas pregoneras del apocalipsis se han superado" y ha señalado que "se mantienen siempre muy unidas, defendiendo exactamente lo mismo, con la misma narrativa catastrofista, las mismas súplicas desesperadas por un cataclismo inminente y para las que nada es bueno si sale de este Gobierno, sea lo que sea". "Dígannos dónde está el infierno fiscal en esta ley. Den argumentos de verdad de por qué son tan dañinas las medidas, más allá de que las presenta el Gobierno de María Chivite", ha afirmado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha asegurado que las enmiendas a la totalidad "están llenas de tópicos y solo dibujan un futuro apocalíptico para Navarra, como llevan diciendo diez años". "Muestran los impuestos como una especie de saqueo que siempre hay que bajar, pero sin impuestos justos no puede haber ningún Estado del Bienestar. Las tres enmiendas utilizan la misma expresión eufemística. Hablan de alivio fiscal, cuando en realidad lo que quieren decir es que quieren una bajada generalizada de impuestos. Pero la solución nunca es rebajar impuestos. La solución es una reforma fiscal como la iniciada en el año 2015, reforma que está inconclusa", ha señalado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha defendido que el proyecto de ley "recoge las demandas más relevantes del conjunto de la sociedad navarra en materia fiscal, quizás no en su integridad, quizás no de la manera que nos gustaría a todos y cada uno de quienes vamos a favorecer su aprobación, pero de eso van los acuerdos, de llegar a un punto de encuentro que nos satisfaga a todos, dejando todos pelos en la gatera, cediendo en determinadas cuestiones porque consideramos que es mejor lo que conseguimos que lo que perdemos".

Por el PPN, Irene Royo ha advertido de que en los últimos cinco años "no ha venido a Navarra ni una gran empresa y el balance de los seis primeros meses de 2024 sobre el número de empresas deja un saldo negativo, a diferencia de en Aragón o La Rioja, donde es positivo". "Navarra tiene un modelo fiscal anticompetitivo y antisocial que no da respuesta a la situación en la que estamos y que perjudica nuestro bienestar. Es el régimen más anticompetitivo de España. Las empresas y las rentas bajas son las que mayor presión tienen de toda España", ha afirmado.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha apuntado que las enmiendas a la totalidad "no hablan absolutamente nada de justicia fiscal" y "se centran en la capacidad financiera". "Dicen que en Navarra se pagan muchos impuestos. Es verdad que hay una cuestión profundamente ideológica, y es si creemos que en Navarra tiene que haber más proyecto común o menos, porque de esto van los impuestos, de cómo afrontamos los retos que tenemos como sociedad, si los afrontamos más en común o de manera más individual", ha dicho, para señalar que UPN, PPN y Vox, a tenor de sus enmiendas, "no creen en los retos de manera colectiva, creen en que cada uno se apañe con lo que tiene". "Ideológicamente estamos en las antípodas", ha asegurado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha asegurado que el proyecto de ley presentado por el Gobierno foral "no solo no logra responder a las necesidades reales de la Comunidad, sino que perpetúa y agrava los problemas estructurales que afectan a la economía y al tejido social navarro". "Esta propuesta no atiende a los objetivos esenciales para impulsar el crecimiento económico, aumentar la competitividad y simplificar el sistema tributario, que son esenciales para garantizar la prosperidad de Navarra. Por el contrario, perpetúa y agrava los problemas estructurales", ha considerado.