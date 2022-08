El Gobierno de Navarra aprueba incrementar un 12% la retribución de las educadoras de escuelas infantiles

El Ejecutivo pondrá en marcha subvenciones a entidades locales para favorecer más plazas de escolarización

El Gobierno de Navarra ha aprobado incrementar un 12% el sueldo de las educadoras de las escuelas infantiles, un 14% el sueldo del personal de limpieza de estos centros, así como un 2% las retribuciones de las directoras.

Así se recoge en una resolución del director general de Educación del Gobierno de Navarra por la que se actualizan las cuantías económicas de los módulos de financiación para el primer ciclo de Educación Infantil, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno.

En concreto, las directoras de las escuelas infantiles tendrán un sueldo de 23.753,94 euros, frente a los 23.289 euros fijados hasta el momento, lo que supone un incremento del 2%.

La retribución para las educadoras será de 19.704,86 euros, frente a los 17.215 que percibían hasta ahora, un incremento del 12%.

En el caso del personal de limpieza, la retribución será de 17.161.000,34 euros, frente a los 14.408 euros que cobraba hasta ahora, un incremento del 19%

Además, se incrementará la financiación destinada a sustituciones hasta alcanzar el 8%.

Carlos Gimeno ha señalado que la propuesta de Educación "ha sido aceptada por la Federación Navarra de Municipios y Consejos y por las noticias que yo tengo entiendo que a la Plataforma 0-3 -convocante de una huelga en el sector antes del verano- no le parecía suficiente". "Las conversaciones se van a reanudar en septiembre, pero me parece que ésta es una actuación absolutamente inédita, sin parangón, en el primer ciclo de educación infantil", ha afirmado, para señalar que "la sociedad no entendería" una nueva huelga.

Por otro lado, Carlos Gimeno ha anunciado "una nueva bajada de tarifas" de las escuelas infantiles, "la tercera de la presente legislatura, en el marco del avance de la gratuidad y universalización -de este ciclo- recogido en el acuerdo programático del Gobierno de Navarra".

Igualmente, el Ejecutivo foral realizará dos convocatorias de subvenciones dirigidas a las entidades locales para favorecer la creación de nuevas plazas de titularidad pública en el primer ciclo de educación infantil. La primera convocatoria subvencionará la realización de obras encaminadas a la creación de plazas en escuelas infantiles durante el periodo 2023-2024.

La segunda convocatoria financiará gastos de personal educativo durante el curso 22-23 derivados de la creación o ampliación de unidades en escuelas infantiles de titularidad pública.

