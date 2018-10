El Gobierno de Navarra "discrepa" de la inadmisión de su querella sobre el caso Ultzama y recurrirá

Actualizado 07/03/2018 13:43:35 CET

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS)

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha manifestado este miércoles que "discrepa" de la inadmisión por parte del juzgado de la querella presentada por el propio Ejecutivo en el caso de la planta de biogás de Ultzama y ha anunciado que lo recurrirá.

Según ha indicado Beaumont en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, "la juzgadora no ha apreciado correctamente la concurrencia en los hechos de los tipos delictivos que habíamos imputado a determinadas entidades tanto jurídicas como físicas".

Beaumont ha respondido, además, a UPN, que "el Gobierno no ha fracasado en los tribunales porque es una resolución que no es firme y se va a recurrir entendemos que con posibilidades de que prospere porque si no no lo habríamos hechos".

Ha añadido igualmente que "no es una querella política como ha dicho UPN sino jurídica". "La asesoría jurídica nunca decide el ejercicio de ninguna acción, sino que actúa conforme a lo que se le indica por el consejero responsable o por acuerdo de Gobierno, igual que se hacía en los Gobiernos de UPN", ha señalado la consejera.

A su juicio, "el caso Ultzama todavía tiene mucho recorrido en el sentido de que en el tribunal de cuentas se están instruyendo unas actuaciones previas, donde la instructora y, precisamente a petición del Ministerio Fiscal del tribunal de cuentas, nos ha solicitado al Gobierno tras constatar la existencia de facturas duplicadas y no justificadas una serie de informaciones adicionales al informe de la Cámara de Comptos, que es el que determinó que el tribunal de cuentas instruyera este procedimiento". "Esto no ha terminado y continuaremos hablando del asunto", ha finalizado.