El Gobierno de Navarra muestra su compromiso con las personas Síndrome de Down

Con motivo de la celebración este jueves, 21 de marzo, del Día Mundial del Síndrome de Down, un grupo de integrantes de la Asociación Síndrome de Down de Navarra ha acudido a las dependencias de los departamentos de Derechos Sociales, Cultura, Salud y Educación del Gobierno de Navarra para trasladar sus reivindicaciones en estos ámbitos.

Han sido recibidos, en primer lugar, por el vicepresidente y consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra, en la sede de González Tablas 7, quien ha mostrado su acuerdo con el texto leído y les ha trasladado su compromiso y el del Gobierno por "trabajar para mejorar la autonomía y envejecimiento de las personas con síndrome de Down y a crear las condiciones necesarias en materia de empleo, vivienda e inclusión social para garantizarles una vida independiente".

De allí se han desplazado a Cultura (Navarrería, 39) donde han sido recibidos por la consejera Ana Herrera, y la directora del Servicio de Acción Cultural, Carmen Oroz. Herrera les ha manifestado su "voluntad y compromiso" para que se tenga en cuenta a las personas con síndrome de Down en las actividades y programas organizados desde Cultura, Deporte y Juventud, y les ha felicitado por la iniciativa de hacer llegar sus reivindicaciones de forma directa al departamento. Oroz, por su parte, les ha invitado a hacer lo mismo en materia de acción cultural.

Posteriormente, ha sido el consejero de Salud, Fernando Domínguez, quien ha escuchado las reivindicaciones relacionadas con su departamento. Domínguez ha agradecido la visita y ha señalado que el Departamento de Salud "estudiará con el máximo interés y la mejor disponibilidad la posibilidad de aplicar las medidas propuestas para mejorar la atención y la calidad de vida de los niños y niñas con síndrome de Down".

El consejero ha tenido además unas palabras de reconocimiento para las personas responsables de la asociación y para los familiares, "por su importante labor en favor de este colectivo", y ha pedido a todos los asistentes al acto, especialmente a las personas con síndrome de Down, "que sigan trabajando con la misma implicación e ilusión para conseguir la plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad".

Finalmente, la entrada al Departamento de Educación ha sido el escenario del intercambio de impresiones entre la asociación, el director general de Educación, Roberto Pérez, y el director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de oportunidades asociación, Ander Domblás. Pérez, adaptándose al slogan de este año 'Hoy por mí, mañana por ti', ha manifestado "hoy y siempre por vosotros y vosotras, porque es una suerte teneros en las aulas". Asimismo, ha indicado que "la educación inclusiva y de calidad tiene una base muy clara que es el derecho a recibir una educación que promueva el aprendizaje durante toda la vida".

Por su parte, Domblás ha asegurado que el objetivo general debería ser "garantizar y promover la inclusión del alumnado con síndrome de Down en el aula ordinaria". De hecho, ambos responsables han valorado positivamente al "aumento progresivo" de alumnado con necesidades que acude a centros ordinarios, donde "se le garantiza la inclusión y el éxito escolar". El CREENA es quien coordina la atención de este alumnado en todas las etapas.

Concretamente, han destacado que en Formación Profesional, Navarra "es una de las comunidades con mayor oferta asociada a discapacidad intelectual, tanto en centros especiales como en los módulos ordinarios de toda la Comunidad foral". Hay grupos en una treintena de ciclos con una duración de 4 años y de cuya admisión y atención también se encarga el CREENA.

La Asociación Síndrome de Down de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por las personas con Síndrome de Down mediante acciones que "contribuyen a mejorar su calidad de vida y a la defensa de sus derechos". Actúa en el ámbito de Navarra y está federada en Down España (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down).

Cuenta con más de 150 socios y 200 personas colaboradoras. La Asociación fue constituida en el año 1990 por iniciativa de un grupo de padres y madres de personas con Síndrome de Down que buscaban soluciones a los problemas particulares que conlleva esta discapacidad.