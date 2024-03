El Gobierno de Navarra trabaja para recuperar los vuelos con Alemania en el aeropuerto de Noáin

PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha explicado que Ejecutivo foral trabaja para "reanudar" las conexiones con Alemania desde el aeropuerto de Pamplona. En este sentido, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha indicado que hay una "conversación fluida" con Lufthansa con el objetivo de recuperar los vuelos a Frankfurt.

En una comparecencia parlamentaria de ambos consejeros, solicitada por el PPN, Irujo ha apostado por trabajar en un modelo que "cubra las necesidades de nuestras empresas", ha destacado que Madrid "concentra de lejos" el mayor número de pasajeros de negocios, seguido "a mucha distancia" por Barcelona y Bilbao, y ha apuntado que los vuelos empresariales en Europa no han recuperado los niveles anteriores a la pandemia y representan un 20% menos respecto a 2019.

Según ha señalado, el Gobierno de Navarra colabora con la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) para conocer las demandas de la industria navarra. Así, un informe de la Cámara, con datos de 2010 a 2022, revela que el 32% de las empresas navarras eligen el aeropuerto de Frankfurt como su destino preferido, seguido de París por el 16% y de Londres por el 11%; y el 45% querría una conexión con alguna ciudad alemana.

Irujo ha explicado que el aeropuerto de Pamplona tuvo un "año histórico" en 2010 pero del 2012 al 2015 se produjo un "desplome de viajeros", sin contar los años de la pandemia. A partir del 2016 "empieza a remontar el vuelo" y "seguimos en un proceso" para recuperar el nivel de pasajeros. Antes de la pandemia, en 2018 y 2019, se produjo un aumento de los viajes debido a la introducción de los vuelos a Frankfurt.

Ha destacado que "se han restablecido otros dos vuelos semanales más a Madrid" y, desde la pandemia, "se ha suspendido el vuelo de Lufthansa a Frankfurt", empresa con la que se mantiene una "conversación fluida" para "recuperar" esta conexión.

Por otro lado, el consejero ha avanzado que AENA acaba de aprobar un plan de incentivos de tres años para los aeropuertos regionales, incluido el de Pamplona, de manera que las aerolíneas "quedarán exentas de pagar la tarifa por pasajero de todos los viajeros adicionales a los de 2023 durante tres años consecutivos" y, además, "se beneficiarán tarifariamente de la subvención de 45 millones de euros del Gobierno de España para sufragar parte de los gastos COVID".

GESTIONES PARA "REANUDAR CONEXIONES CON ALEMANIA"

Por su parte, el consejero Óscar Chivite ha explicado que el Gobierno de Navarra "está realizando gestiones para poder reanudar conexiones con Alemania". Si bien, ha reconocido que "no son circunstancias fáciles por la situación actual en el mercado de los componentes y la caída de capacidad del aeropuerto de Frankfurt, debido a la falta de personal tras la crisis del Covid".

"Seguimos trabajando para que el aeropuerto de Pamplona-Noáin resulte atractivo para las aerolíneas. Siendo nuestro principal objetivo de destino Alemania, por el interés empresarial y la conexión con otros países de Europa y Asia", ha subrayado.

El consejero ha destacado que su departamento "participa de manera activa en mesas técnicas para poder abordar estrategias que mejoren las conexiones de nuestra comunidad" y mantiene una "relación estrecha" con el aeropuerto de Pamplona y AENA.

Según ha explicado, en 2023 el número de pasajeros del aeropuerto de Pamplona se incrementó en casi un 15% respecto al año anterior, llegando a los 198.000 pasajeros. El perfil de viajeros se dividió en un 23% que utiliza las conexiones aéreas con un fin empresarial y un 77% con vuelos destinados al ocio o vacacional.

Ha recordado que, desde octubre, ofrece dos nuevos vuelos a Madrid a primera hora de la mañana y ha señalado que "el 60-70% de las personas que hacen uso de estos vuelos lo utilizan como conexión a otros lugares" tanto nacionales como internacionales. "Estos vuelos nos permiten estar conectados con el resto del mundo", ha remarcado.

Óscar Chivite ha explicado que, actualmente, dos empresas operan "de manera regular" en el aeropuerto: Iberia-Air Nostrum y Binter, con destino Madrid y Gran Canaria, respectivamente. Y ha precisado que "el incremento o reducción de vuelos por parte de las aerolíneas en los diferentes aeropuertos se basa en decisiones empresariales derivadas de los beneficios que le pueden reportar los distintos trayectos".

PP CRITICA EL "FRACASO" EN LA GESTIÓN DEL AEROPUERTO

En el turno de los grupos, el portavoz del PPN, Javier García, ha criticado que "hasta Logroño nos alcanza" con un aumento de viajeros del 41% con respecto al año pasado "y nosotros un 14,5%". "Que de este fracaso haga un éxito me preocupa" porque "veo que no van a hacer nada", ha expresado, y ha advertido de que "tenemos un problema importante". Ha exigido así que "hagan algo, no pierdan tanto el tiempo; llevan sin hacer nada mucho tiempo, prometiendo, entablando conversaciones, pero no traen absolutamente nada".

Por UPN, Ana Elizalde ha considerado que el Gobierno foral demuestra "poca capacidad de reacción". Ha destacado que "la conectividad es esencial para la actividad empresarial" y ha apuntado que "Lufthansa tiene conexión con 15 regiones españolas", pero no con Navarra. Las comunidades limítrofes, ha indicado, "se han recuperado después de la pandemia, la única que no, es Pamplona" y es algo que "afecta a que una empresa tome decisiones de implantación y desarrollo".

El socialista Javier Lecumberri ha recordado que la Unión Europea "se cuestionaba si aquellas distancias inferiores a 500 kilómetros pueden ser interesantes desde el punto de vista de la conexión a través de aviones". Ha manifestado que "lo bueno es que haya más conexiones" pero "habría que valorar" si debe ser a través de la aviación. Ha apostado por "trabajar con cautela, con una orientación práctica de cuáles son las alternativas que hay que tener" y "teniendo muy claro que estamos gestionando el dinero de todos los navarros".

La representante de EH Bildu Laura Aznal ha opinado que el aeropuerto de Noáin está "sobredimensionado" y ha llamado la atención ante la "elevadísima concentración de aeropuertos" que conlleva "una competencia feroz". "Más que políticas de infraestructuras para dilapidar recursos públicos hay que poner encima de la mesa el debate de la movilidad", respecto a la "prohibición de vuelos cortos que tienen una alternativa ferroviaria".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha puesto en valor los incentivos de AENA al aeropuerto de Noáin y ha recordado que se habilitarán "vuelos directos a 13 destinos internacionales este 2024" en Semana Santa, San Fermín y verano. Ha preguntado cómo puede afectar a la infraestructura navarra el acuerdo de PSOE y Sumar para "reducir los vuelos cortos". Además, ha recordado que "son las empresas las que deciden con qué aeropuertos trabajan" y "detrás de algunas están las subvenciones que los gobiernos conceden".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido se ha preguntado si "tiene sentido que Pamplona tenga un aeropuerto". "A día de hoy sí; seguramente si hubiera una política de reordenación de las infraestructuras aéreas en el Estado, seguramente no", ha contestado. De la misma manera, ha rechazado que "la vía sea tratar de financiar empresas aéreas para que haya turismo desde el aeropuerto de Noáin al resto del Estado".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha criticado que la situación del aeropuerto de Pamplona "es ridícula" y "las explicaciones que han dado no son tranquilizadoras". "Para Navarra es importantísimo tener un aeropuerto, no puede ser que tengamos una infraestructura infrautilizada", ha remarcado. Así, ha llamado a "buscar soluciones serias, con unos planes de trabajo que poco a poco haga a Navarra atractiva".