El Gobierno de Navarra transmite a Siemens Gamesa que va a trabajar para "mantener la actividad y el empleo"

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, han mantenido este viernes una reunión online con la dirección de Siemens Gamesa, durante la que les han transmitido que "el Gobierno foral y todo su ecosistema del sector renovables está dispuesto a trabajar y colaborar para mantener la actividad y el empleo".

Tras la reunión mantenida con los dirigentes del grupo alemán, la presidenta ha señalado que "es cierto, por un lado, que la empresa nos está hablando de futuro, nos han explicado que tiene planes para lograr esa recuperación y lograr un punto de equilibrio ya en el año 2026, y para ello están emprendiendo las acciones".

Ante el anuncio que prevé reducir 400 millones de euros en costes estructurales, el consejero Mikel Irujo ha transmitido que espera que "no tenga afectación en el empleo y la actividad de la compañía en Navarra. De momento no se han producido despidos, nos quedamos con ese dato, y como siempre he defendido, seguiremos hablando con todas las partes para mantener hasta el último puesto de trabajo en nuestra Comunidad", ha señalado en un comunicado.

El Gobierno de Navarra se ha comprometido a trabajar, ante las instituciones europeas, para "seguir de cerca" el reciente plan, aprobado por la UE, de Acción Eólica para "hacer frente al proteccionismo de terceros países y facilitar las subastas", entre otras cosas.

En este sentido, el Gobierno de Navarra ha ofrecido "todo su knowhow y ecosistema" tanto a Siemens como al resto del sector eólico, para "trabajar juntos pensando en el futuro". Además de esta reunión, el Gobierno de Navarra ha mantenido sendas reuniones esta misma semana con el Comité de Empresa y Enercluster (clúster navarro de renovables) para analizar la situación actual de la compañía y el sector eólico navarro.