La Guardia Civil interviene 17 kilos de setas recolectadas de forma irregular en el valle de Ultzama

Setas intervenidas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Pamplona, ha intervenido 17 kilos de setas recolectadas de forma irregular por dos varones navarros en el valle de Ultzama, durante las labores de vigilancia que se intensifican con motivo de la temporada micológica.

En una de las actuaciones, los agentes han identificado a un varón que transportaba 14 kilos de setas pese a disponer de una autorización que únicamente le permitía recolectar ocho kilos, superando así en seis kilos el límite establecido.

En una segunda intervención, los guardias civiles han identificado a otro varón que había recolectado tres kilos de setas sin contar con la autorización obligatoria para realizar esta actividad en la zona.

Ambas actuaciones han dado lugar a la intervención de los productos recolectados y a la formulación de las correspondientes propuestas de sanción por incumplimiento de la normativa aplicable, indican desde la Guardia Civil.

Los 17 kilos de setas intervenidos han sido entregados por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil al Centro Micológico de Ultzama, que se encargará de su posterior distribución a comedores sociales.

Estas intervenciones se enmarcan en las labores de vigilancia y protección del medio natural que desarrolla el SEPRONA durante el otoño, especialmente en parques micológicos y acotados municipales, donde la recolección está sujeta a diferentes condiciones establecidas mediante ordenanzas.

Desde la Guardia Civil se recuerda que, antes de iniciar la recogida de setas, es necesario comprobar si la zona requiere autorización, respetar los límites de cantidad establecidos y utilizar recipientes adecuados, preferentemente cestas que faciliten la dispersión de esporas.

Asimismo, se recuerda la obligación de respetar el entorno natural y estacionar los vehículos únicamente en lugares permitidos, evitando la circulación por pistas no autorizadas o campo a través.