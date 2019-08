La Guardia Civil y la Policía Foral establecerán un dispositivo especial por el paso de la Vuelta a España por Navarra

Publicado 30/08/2019 13:16:29 CET

PAMPLONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Foral han acordado establecer un dispositivo especial de tráfico con motivo de las dos etapas de la Vuelta Ciclista a España que pasarán por Navarra los días 4 y 5 de septiembre. Así se ha detallado en la Junta de Seguridad celebrada este viernes en la Delegación del Gobierno en Navarra y que ha estado presidida por el delegado, José Luis Arasti.

La etapa número 11 de la Vuelta Ciclista a España se celebrará el próximo 4 de septiembre y unirá las localidades de Saint Palais y Dancharinea-Urdax. Tiene un total de 180 kilómetros, de los que 36 discurrirán por territorio navarro. En concreto, los ciclistas circularán por las vías NA-2600, N-121-B, NA-4401 y NA-4402 entre las 14.59 y las 17.21 horas.

La siguiente etapa, la número 12, se celebrará el 5 de septiembre con salida en el Circuito de Navarra en Los Arcos y meta en Bilbao. Tendrá 175,4 kilómetros, de los que 25 discurrirán por Navarra, por las vías NA-129 y NA-132-A entre las 13.06 y las 13.41 horas.

Con motivo de la celebración de la 74 edición de la Vuelta Ciclista a España, la Guardia Civil ha creado como en años anteriores la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) que acompaña y protege a los ciclistas durante todas las etapas.

Dicha unidad está integrada por un total de 131 efectivos entre personal de la Agrupación de Tráfico, de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), del Servicio Aéreo, del Servicio de Transmisiones y de Automovilismo. Su cometido fundamental es garantizar la seguridad y la movilidad de los corredores, los vehículos de la organización y de apoyo y de la caravana publicitaria, así como del resto de los usuarios afectados por el desarrollo de la Vuelta.

Para llevar a cabo esta labor, la UMSV desplaza durante todo el recorrido un helicóptero, 60 motocicletas, diez vehículos todoterreno, seis monovolumen, un furgón taller, cuatro furgones, dos autobuses, un camión cisterna y un turismo.

También el Cuerpo Nacional de Policía desplaza durante la Vuelta una Unidad de Intervención Policial (UIP) que se encarga del orden público en el último kilómetro de cada etapa.

Además, en Navarra Guardia Civil y Policía Foral han previsto un dispositivo de apoyo que contará con efectivos de Seguridad Ciudadana, Tráfico y otras especialidades. Una media de 75 efectivos participarán en cada una de las dos etapas dando apoyo y vigilando los puntos fijos por los que circulará la Vuelta.

Para seguir la Vuelta, la Guardia Civil recomienda seguir una serie de consejos, entre ellos, estudiar previamente el recorrido e ir con tiempo, elegir un buen lugar donde parar para ver el paso de los ciclistas y estacionar el coche en un espacio adecuado.

También aconseja hidratarse, llevar gorra, gafas de sol y crema solar, y apunta que no se debe interferir en la trayectoria de los ciclistas ni en su trabajo. Explica que empujar a los corredores con el fin de ayudarles puede ser contraproducente para ambas partes y pide no correr al lado de los ciclistas para evitar distraerles.

Asimismo, la Guardia Civil recomienda tener controlada siempre la situación de los niños con los que se acuda a ver la etapa, no ofrecer bebidas a los ciclistas, to tratar de hacer selfies con los corredores en carrera, no acudir con mascotas y, en caso de que sea inevitable, tenerlas controladas, no subirse a sitios peligrosos para ver la etapa y, durante el sprint final, no sacar las manos fuera de la zona vallada.