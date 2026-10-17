Guzman (IU) aspira a alcanzar con el Frente Amplio el quinto escaño al Congreso en Navarra

Archivo - El coordinador general de Izquierda Unida en Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida de Navarra (IUN), Carlos Guzmán, ha destacado que el Frente Amplio aspira en la Comunidad foral ha hacerse con el quinto escaño al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Por su parte, espera que con el acuerdo alcanzado entre el PSN y el Frente Amplio para ir unidos al Senado, sean la primera fuerza y consigan hacerse con tres senadores.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la jornada 'Contra el caos: Construir la paz desde el internacionalismo', organizada por su formación, Guzmán ha celebrado que el Frente Amplio "es ya una realidad" a nivel nacional, con la participación de 15 organizaciones políticas "de ámbito estatal y territorial". "Hemos dejado a un lado las cuestiones que nos pueden separar y hemos puesto en valor las grandes cuestiones" que preocupan a "la mayoría social de las familias de nuestro país", ha remarcado.

Así, ha señalado que en la campaña electoral "vamos a hablar de las verdaderas problemáticas que tienen nuestros vecinos" como es la vivienda; el "fortalecimiento de los servicios públicos", en especial el sistema público de pensiones ante la "ofensiva que las derechas van a desarrollar en este sentido"; la"vertebración del territorio" y "la necesidad de proteger y de cuidar el medio ambiente".

En Navarra, ha dicho, el objetivo será "disputar el quinto escaño" al Congreso de los Diputados. "Hace cuatro años, en 2023, en nuestro espacio en Navarra nos quedamos a menos de 2.500 votos de obtener representación", ha recordado. Por ello, ha destacado que, "en una situación de gran incertidumbre", es necesario que en el conjunto del país "exista una izquierda alternativa, transformadora, con un claro proyecto federal". "Las necesidades que tienen los ciudadanos de Navarra son muy similares a las que tienen los ciudadanos de otras partes de nuestro país", ha remarcado.

Guzmán ha señalado que el Frente Amplio va a estructurar en Navarra un programa "centrado en las necesidades" de todos los navarros y saldrá a "pelear el último de los escaños". Y ha asegurado que "el voto más útil contra la extrema derecha es el voto que se hace en conciencia y es el voto que se hace a la izquierda alternativa y transformadora".

Preguntado por las razones por las que no se ha alcanzado un acuerdo más amplio con las formaciones que apoyan el Gobierno de Navarra, tanto para el Congreso como para el Senado, Guzmán ha indicado que desde IU se ha apostado, tanto en Navarra como en el conjunto del país, por "potenciar más aún el potencial electoral del Frente Amplio" porque "entendemos que tenemos que acudir con un proyecto federal".

Carlos Guzmán ha asegurado que, en el marco del Congreso, "el Frente Amplio ha hecho todo lo posible por ampliar su espacio" pero "no ha sido posible". Ahora, ha continuado, "no vamos a perder ni un solo segundo en hablar de los compañeros y compañeras" sino que "vamos a dedicarnos a defender nuestro proyecto con la máxima de las ambiciones" porque "creemos que tenemos motivos para ser ambiciosos y estar ilusionados".

En este contexto, ha explicado que se han mantenido contactos con distintas organizaciones políticas y "lamentablemente no ha sido posible ampliar el espacio electoral del Frente Amplio en el marco de las elecciones generales al Congreso de los Diputados". No obstante, ha celebrado que para el Senado "sí que vamos a colaborar de manera táctica distintas fuerzas de la izquierda". En el caso de Navarra, Frente Amplio concurrirá junto con el PSOE al entender que es la "apuesta táctica más acertada para potenciar los votos progresistas", ser primera fuerza y conseguir tres escaños.

Así, queda descartada la opción planteada por Geroa Bai de concurrir todos los partidos que apoyan al Gobierno de Navarra -PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- en una lista conjunta al Senado, ya fuera en forma de coalición o como agrupación de electores.

Guzmán ha asegurado que el resto de formaciones en la Comunidad foral saben que en IU "hemos hecho la apuesta más ambiciosa, transparente y contundente por construir alianzas más amplias posibles". "A esto es a lo que hemos llegado, dos proyectos claros, dos proyectos coherentes, uno al Congreso, otro al Senado, centrado en las necesidades de las familias trabajadoras del conjunto del país", ha reiterado.

El coordinador general de IUN no ha querido avanzar los nombres que compondrán las listas, tanto al Congreso como al Senado; una información que dará a conocer "en los próximos días".

SE POSPONE EL ACUERDO DE CONTIGO-ZUREKIN A DESPUÉS DE LAS GENERALES

Preguntado por el futuro de la coalición Contigo-Zurekin, formada por Podemos, IUN, Batzarre e independientes, después de que no se haya alcanzado un acuerdo con la formación morada para los comicios del 29N, Guzmán ha indicado que se va a posponer el "proceso de culminación" de esta coalición, de cara a las elecciones forales, a después de las generales.

"El día 30 nos volveremos a sentar con todas las fuerzas de la izquierda con la firme convicción de que la unión hace la fuerza y que aquí en Navarra tenemos que seguir materializando la alianza táctica más amplia posible", ha subrayado.

Ha defendido que Contigo-Zurekin es "una alianza que ha funcionado muy bien" y que ha hecho "un buen papel en el Parlamento de Navarra y en todos los ayuntamientos". En el Gobierno de Navarra "hemos hecho las políticas más ambiciosas de este gobierno y del conjunto de las políticas públicas de vivienda del Estado". "Tenemos mimbres para poder mantener este proyecto y nosotros nos vamos a dejar la piel para que así sea", ha concluido.

"LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO SE HACE DESDE LA MÁXIMA UNIDAD"

Por su parte, Marta Martín, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, que ha acudido a Pamplona para participar en la jornada organizada por IUN, ha expresado su "alegría" por la presentación del Frente Amplio. Un proyecto, ha dicho, "muy importante" ante "el avance de la extrema derecha, ante el mundo que nos intentan imponer y, sobre todo, ante la Europa que nos intentan imponer: esa Europa del rearme, que apuesta por el militarismo y no apuesta por los servicios sociales o por los servicios públicos".

Así, ha destacado que "como Partido de la Izquierda Europea, estamos muy alegres de que esto se haya podido materializar". Ha advertido de que "tenemos ahí el avance de la extrema derecha, tenemos ahí el peligro, la última ha sido en Baja Sajonia" y ha defendido que "la lucha contra el fascismo se tiene que hacer desde la máxima unidad, desde todas las izquierdas".

"El Partido de la Izquierda Europea representa 40 partidos, entre miembros y partidos observadores, y la meta es una coordinación desde la base, una coordinación desde las necesidades básicas de la ciudadanía para frenar el avance del fascismo, para crear y creer en otro mundo y en otra Europa posible. En una Europa de la paz y en una Europa que mire por la ciudadanía, no en una Europa que mire por las armas y por la guerra como negocio más", ha concluido.