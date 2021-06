El hombre desaparecido en Arguedas, encontrado con síntomas de hipotermia

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 50 años vecino de Arguedas del que se desconocía su paradero desde la mañana del martes ha sido hallado sobre las 2 de la madrugada. Integrantes del dispositivo de búsqueda coordinado por SOS Navarra lo han encontrado tumbado en el suelo, con síntomas de hipotermia, en un cruce de caminos aproximadamente a 1,8 kilómetros del repetidor de El Yugo, donde horas antes había sido localizado su coche.

El hombre no presentaba heridas y, tras ser atendido en primera instancia por miembros del Grupo de Rescate Técnico del Servicio de Bomberos, ha sido trasladado en un vehículo todo terreno hasta el punto donde esperaba la ambulancia medicalizada (SVA) que lo ha evacuado al Complejo Hospitalario de Navarra para ser sometido a un reconocimiento, según ha informado el Gobierno foral.

Los miembros de los equipos de rastreo habían pasado varias veces por el lugar en el que ha sido encontrado el desaparecido, por lo que se baraja la hipótesis de que hubiera llegado allí caminando. Conocía perfectamente la zona y no llevaba ropa de abrigo ni para protegerse de la lluvia, que cayó con gran intensidad durante la mañana en buena parte de Las Bardenas. La Policía Foral procederá a tomarle declaración cuando lo autoricen los médicos para aclarar lo sucedido.

La desaparición había sido denunciada por su esposa tras no regresar a su domicilio, del que salió como hace habitualmente a las 7 horas de la mañana para realizar tareas agrícolas. El hombre acostumbra a volver a su casa hacia las 9 para almorzar, y ayer no lo hizo. Aunque otra persona lo vio hacia las 11,30 conduciendo su vehículo hacia la ermita del Yugo, tampoco acudió a su domicilio a la hora de comer, lo que llevó a su esposa a denunciar la desaparición. No se había llevado consigo el teléfono móvil.

Sobre las 16 horas quedó conformado un equipo de búsqueda integrado por el Grupo de Rescate Técnico (GRT) del Servicio de Bomberos, que se han desplazado en el helicóptero del Gobierno de Navarra; bomberos del parque de Tudela, agentes de Policía Foral y Guardia Civil, personal del Guarderío Forestal, voluntarios del Grupo de Perros de Salvamento y familiares del desaparecido, así como vecinos de Arguedas.

La dotación del GRT avistó el vehículo desde el helicóptero junto al repetidor de El Yugo, y posteriormente se comprobó que estaba cerrado sin que de su observación se dedujeran indicios que pudieran orientar sobre el lugar al que se hubiera dirigido. El dispositivo de búsqueda peinó la zona en un radio de más de 1 kilómetro en torno al coche sin hallar objetos o pistas sobre el paradero de la persona desaparecida.

Los rastreos han continuado durante la noche por parte de la Policía Foral, que ha utilizado un dron equipado con una cámara térmica y perros. También han participado en la búsqueda nocturna familiares del desaparecido y vecinos de Arguedas, unas 25 personas en total.