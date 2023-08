Homenaje en Berriozar a Francisco Casanova en el 23º aniversario de su asesinato por ETA

PAMPLONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Eguzki de Berriozar ha acogido este miércoles un homenaje al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova cuando se cumplen 23 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

Al acto, convocado por el grupo Vecinos de Paz, han asistido vecinos del municipio, familiares y representantes políticos. En concreto, por parte del Gobierno de Navarra ha acudido el vicepresidente primero en funciones, Javier Remírez. También han estado presentes, entre otros, el presidente de UPN, Javier Esparza, la portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Saiz, el parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama, la secretaria general del PPN, Amelia Salanueva, y la portavoz parlamentaria de Vox, Maite Nosti. Entre los asistentes se encontraban, asimismo, miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Como cada año, se ha celebrado previamente una misa a las 19 horas en la parroquia San Esteban de la localidad en recuerdo de Casanova. A continuación, ha tenido lugar una ofrenda floral en el monumento a las víctimas del terrorismo que ha contado con la presencia de la viuda de Casanova y su hija.

En primer lugar ha intervenido la portavoz de Vecinos de Paz, Maribel Vals, quien ha afirmado que "hay quienes dicen que mezclar políticas en estos actos no está bien", si bien "quienes dicen eso, miran para otro lado e intentan que nosotros también lo hagamos". "Algo que nunca hemos hecho ni lo vamos a hacer, puesto que por una idea política totalitaria han asesinado a casi mil españoles, han secuestrado, extorsionado, dejado a personas con gravísimas e irreparables secuelas y han dejado a miles de familias destrozadas, todo ello para imponer una idea política", ha reivindicado.

Tras añadir que "acabamos de tener elecciones", Vals ha cuestionado "en cuántos pueblos por miedo no se han atrevido a presentarse partidos constitucionalistas". En este sentido, ha criticado que ETA "no mata, pero sigue sin dejar vivir". "Tampoco podemos dejar pasar que alrededor de 300.000 personas, al no poder aguantar más la persecución etarra y viendo peligrar sus vidas y la de sus familias, se tuvieron que ir de Navarra y del País Vasco. ¿En cuántos votos contrarios a Bildu y nacionalistas se traduciría eso hoy en día?", ha planteado.

Según Vals, "mediante el terror han sacado, y lo siguen haciendo, rédito político, algo que un país democrático no puede permitir". "Quienes hacen política partidista y repugnante son los que aparecen en actos de homenaje a las víctimas a hacerse la foto y acto seguido se van a homenajear a etarras, o quienes la hacen son aquellos que nos quieren hacer creer que gobernar mediante la abstención de Bildu es a costa de nada", ha subrayado.

Ha precisado Vals que "Zapatero marcó una hoja de ruta que la ha seguido Sánchez, dando beneficio a golpistas y etarras". A su juicio, "los etarras no muestran signo de arrepentimiento, ni piden perdón, ni ayudan a la justicia a esclarecer los más de 300 asesinatos que hay sin resolver", pero "a cambio se hace socio, Bildu, del señor Sánchez y la señora Chivite, para tenerlos en la poltrona".

Tras cuestionar "en realidad, quién gobierna", Vals ha remarcado que el de Sánchez "es un gobierno infame, que humilla a las víctimas del terrorismo permitiendo que cada vez que sale un asesino de la cárcel, se reciba como si fuese un héroe". "¿Lo permitirían con violadores, pederastas, etcétera? Vemos cómo aprovechan cualquier acto para homenajear a etarras y ni el Gobierno, ni delegado de Gobierno, ni Fiscalía hacen nada para evitarlo", ha criticado.

Sin embargo, y por "ser justos con la historia", Vals ha precisado que "no decimos simplemente PSOE", sino que "hablamos de este Partido Socialista, de Sánchez", al que incluso "compañeros de este partido le han pedido rectificar ante esta deriva, sin conseguirlo".

"Ante tanta aberración, pedimos a los partidos constitucionalistas unidad. Sabemos que cada partido tiene sus ideas, al igual que ocurre con todos nosotros, pero en lo esencial estamos convencidos que piensan igual. No pueden permitir que lo que los terroristas no consiguieron asesinando, lo consigan por no matar y mantener un gobierno a medida. Les pedimos que se unan ante el blanqueamiento de Bildu. Les pedimos que se unan para no permitir que los delincuentes terroristas reescriban la historia. Les pedimos que se unan para que en colegios, institutos e incluso universidades se cuente la verdadera historia de la barbarie sufrida en España en plena democracia. Les pedimos que se unan para recordar con sinceridad a

a las víctimas del terrorismo", ha reclamado, tras asegurar que "no vamos a olvidar aunque se empeñen".

El acto ha finalizado con una ofrenda floral y el XXII encuentro de jotas 'Francisco Casanova', en el que ha participado la hija del homenajeado. El asesinato tuvo lugar el 9 de agosto del año 2000, minutos después de las tres de la tarde, cuando Casanova fue tiroteado en la cabeza por un terrorista de ETA cuando se disponía a estacionar su coche en el garaje de su domicilio.