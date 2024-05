Un homenaje al grupo de dantzas Duguna o un espacio dedicado a la guitarra, novedades del festival Flamenco on Fire 2024

El festival, que esta edición se centrará en el baile, se celebrará del 23 de agosto al 1 de septiembre en Viana, Tudela y Pamplona



El festival Flamenco on Fire 2024 se celebrará entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre en Viana, Tudela y Pamplona con el baile como protagonista, a través del concepto 'planta-tacón' (una ejecución de taconeo básica dentro del flamenco). Entre otras novedades, contará con un homenaje al grupo de dantzas municipal Duguna en su 75º aniversario y con un escenario dedicado exclusivamente a la guitarra de concierto, centrado en la figura de Sabicas.

La XI edición del festival ha sido presentado este jueves por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, el director del festival, Arturo Fernández, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, la concejala de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tudela, Irune García, la alcaldesa de Viana, Yolanda González, el coordinador de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló, Ricardo Hernández, y el director de la Casa de Sabicas, Jolis Muñoz.

Según ha explicado Arturo Fernández, el cartel conceptual de la edición 2024 es "un ejercicio de recuperación del patrimonio histórico gráfico flamenco", pues es una postal "recuperada y tratada digitalmente para darle movimiento".

En cuanto a las novedades de esta edición, Fernández ha mencionado el cambio de horarios de algunos de los 'Grandes conciertos' para facilitar la conciliación, la creación de un escenario dedicado exclusivamente a la guitarra de concierto, y el encuentro con el grupo de dantzas Duguna. También ha señalado que uno de los ciclos va a ser una "sorpresa" ya que no se va a dar a conocer quiénes serán los artistas invitados hasta el último momento.

Según Esnaola, se trata de "una cita consolidada en la agenda cultural navarra", una "propuesta artística y musical que llena plazas y teatros en Navarra a través de un género que ha calado en el público navarro y cada vez atrae a más gente". El festival, ha dicho, "toma balcones y terrazas para acercar el flamenco a la ciudadanía con una propuesta que abarca desde el estilo más tradicional al más rompedor y alternativo".

Por su parte, Beloki ha señalado que se trata de una "cita ineludible y de primer orden de la programación musical no solo del verano, también del año". Según ha subrayado, "más allá de una colaboración", el Consistorio concibe este festival "como programación propia". "Desde 2016 hicimos una apuesta por sacar el flamenco a la calle, acercarlo a los pamploneses y pamplonesas, con una programación de calidad gratuita", ha indicado.

GRANDES CONCIERTOS

La 11ª edición y el ciclo 'Grandes Conciertos' arrancarán el día 23 de agosto en Viana, a cargo del jerezano Jesús Méndez en las Ruinas de San Pedro (21 horas), con el bailaor Antonio Molina 'El Choro' como artista invitado. El sábado 24 de agosto, en el Teatro Gaztambide de Tudela, será el turno del bailaor José Maya (21 horas).

El ciclo viaja a Pamplona y recaba en el Auditorio Baluarte con cuatro propuestas. El Ballet Flamenco de Andalucía, el día 29 de agosto a las 20.30 horas. Israel Fernández ofrecerá un recital de cante el día 30 de agosto a las 21.30 horas.

El día 31 de agosto a las 21.30 horas, será el turno de las guitarras de Josemi Carmona, Diego del Morao, Ricardo Moreno y Dani de Morón. Un encuentro al que este año se sumarán como artistas invitados Farruquito, en el baile y en el cante, Lela Soto y Delia Membrive.

Cerrará este ciclo, en su gira de despedida, la bailaora de Triana, Manuela Carrasco, el 1 de septiembre a las 20.30 horas. Tendrá como artistas invitadas a Remedios Amaya y Anabel Valencia, y la colaboración especial de Manuela Carrasco hija.

ESCENARIO SIGLO XXI-ZENTRAL

En el 'Escenario Siglo XXI', en la sala Zentral de Pamplona, actuarán los andaluces Derby Motoreta's Burrito Kachimba, que presentarán el día 28 de agosto a las 20 horas su último trabajo, 'Bolsa amarilla y piedra potente'.

Con ese mismo horario, el día 30 de agosto se podrá disfrutar de un encuentro con Raimundo Amador y La Kaita et Caracafé. Cerrará este escenario, a las 20 horas del día 1 de septiembre, otra banda andaluza, Califato 3/4.

CICLO NOCTURNO

En esta edición, el ciclo nocturno será en el Conservatorio Fernando Remacha de Tudela. El día 24 de agosto a las 23 horas, Antonio Haya 'El Jaro' et Antonio Migueles abrirán este ciclo, que es de acceso gratuito hasta agotar aforo. El día 27 de agosto será el turno del Balcón de Palacio de Navarra, en Pamplona, con la sonanta del jerezano Gerardo Núñez a las 21.45 horas, de acceso también gratuito.

El Hotel Tres Reyes se convierte cada edición en un tablao flamenco. Serán cinco noches, del día 27 de agosto al día 1 de septiembre, con las actuaciones de El Capullo de Jerez (28 de agosto a las 22.30 horas), Alba Heredia (29 de agosto a las 23.30 horas), Aurora Vargas (30 de agosto a las 23.30 horas), Gema Moneo (31 de agosto a las 22.30 horas) y los malagueños, Remache, Paqui Ríos, Delia Menbrive et Rubén Lara (1 de septiembre a las 22.30 horas), que cerraran el ciclo y la undécima edición de Flamenco on Fire.

CALLES, BALCONES Y PATIOS

El miércoles 28 de agosto, en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona, a las 12 horas tendrá lugar un homenaje al grupo de dantzas Duguna, en el 75º aniversario de su fundación. Será el maestro Pepe Habichuela, embajador del evento, quien arrancará el encuentro, y su hijo, Josemi Carmona, pondrá la música que ejecutará Duguna, en un encuentro que "unirá el soniquete de la guitarra flamenca con la tradición de los dantzaris".

El balcón del Ayuntamiento de Pamplona acogerá, del jueves 29 de agosto y hasta el 1 de septiembre, a las 12 horas, las actuaciones de Capullo de Jerez et Ramón Trujillo, Israel Fernández et Antonio El Relojero, Aurora Vargas et Miguel Salado y Remedios Amaya et Diego del Morao.

En el balcón del Hotel La Perla acogerá artistas al cante como Salome Pavón, Mara Rey, Jolis Muñoz o Celia Flores, y guitarras sublimes como las de Jerónimo Maya, Juan Jiménez, Jesús del Rosario y Rycardo Moreno, que ofercerán música en vivo desde el jueves 29 de agosto al 1 de septiembre a las 12.45 horas.

El Palacio de Ezpeleta acogerá cinco actuaciones que comenzarán a las 19.45 horas, desde el miércoles 28 de agosto al domingo 1 de septiembre, en escenario dedicado exclusivamente a la lírica flamenca. Arrancará Salomé Pavón et Jerónimo Maya, les seguirán los jerezanos Luis Moneo et Juan Manuel Moneo, al día siguiente será el turno de Remedios Reyes et Julio Santiago, que cederán el testigo a Enrique El Extremeño et Pedro Sierra, y clausurarán este ciclo Perico y José, 'Los Pañero' con la guitarra de Diego del Morao.

En el balcón del Ayuntamiento de Viana se ofrecerá la música de Ángel Ocray et Luis Sánchez, y el balcón del Ayuntamiento de Tudela acogerá las actuaciones de Saúl Quirós, acompañado de la sonanta de Raúl Ramírez Fernández. Será el sábado 24 de agosto a las 20 horas.

Esta edición también acogerá actividades extramusicales, como las jornadas 'Eterno Sabicas' del 29 de agosto al 1 de septiembre, un 'flashmob' el 31 de agosto en la Plaza del Castillo a las 13.15 horas, la entrega del galardón de la Fundación Flamenco on Fire el 28 de agosto, y la actividad para niños 'Del colegio al tablao', el 1 de septiembre en Civivox Condestable.