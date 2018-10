Homenaje este jueves a Pablo Sarasate con motivo del 110º aniversario de su fallecimiento

Publicado 19/09/2018 18:54:04 CET

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y miembros de la corporación municipal acudirán este jueves al restaurado mausoleo del músico pamplonés Pablo Sarasate en el cementerio municipal, donde a las 12 horas músicos de la Orquesta Sinfónica de Navarra interpretarán un breve concierto con motivo del 110º aniversario de su fallecimiento.

Participarán en el concierto Yorrick Troman, violín solista y concertino de la OSN; Enricco Ragazzo, violín; Anna Radomska, violin; Robert Pajewsky, viola; David Johnstone, violonchelo y Piotr Piotrowski, contrabajo. Sonarán la 'Romanza Andaluza', para violín y quinteto de cuerdas de Sarasate e 'Introductin et rondo capricioso', dedicado a Pablo de Sarasate, para violín y quinteto de cuerdas de Camille Saint-Saëns.

Previamente, a las 11.30 horas, se darán a conocer los detalles de la restauración del mausoleo, cuyo mármol presentaba alteraciones. Los trabajos se han centrado en las bases, las columnas, los pebeteros y las cadenas, además de la limpieza del féretro. El coste ha sido de 30.867,49 euros.

CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUSICAL DEL COMPOSITOR

Pablo Sarasate donó en su testamento a la Academia de Música de Pamplona su biblioteca musical y literaria, que ahora se conserva en el Archivo Municipal de Pamplona. Los 230 volúmenes de 216 obras que conforman la parte de libros y material encuadernado fueron añadidos al catálogo del Archivo mientras que la sección musical con la música notada manuscrita e impresa, formada por aproximadamente 1.200 partituras, ha sido tratada y su catalogación acaba de ser terminada. La primera partitura que se conserva data de 1726 y la última de 1908.

Dentro de la sección musical se encuentran métodos y estudios de violín, armonía y tratados de instrumentación, incluido el primer premio del Conservatorio Impérial de Musique et de Déclamation de Paris en 1857 consistente en todas las obras de Delphin Alard, y música folclórica que pudo servir de inspiración para sus obras como 'The Queen`s Edition of the Vocal Melodies of Scotland', 'The vocal melodies of Scotland' o 'Colección de canciones populares líricos rusas'.

También se recogen gran cantidad de partituras de estudios de cuerda de grandes compositores como Beethoven, Haydn, Mozart, Mendelssohn o Schumann y otras de óperas, entre las que se encuentran las de óperas cómicas. El gran interés de esta sección radica en que recoge la música que conservaba como libro en volúmenes que él mismo se encargaba de encuadernar.

La otra parte, la literaria, incluye libros escolares, de idiomas, de literatura, enciclopedias, volúmenes curiosos y libros de calidad especial. En su mayor parte son primeras ediciones bien conservadas.

En el material recogido en el archivo hay dedicatorias manuscritas a Sarasate de sus autores, entre los que están Rossini, Gounod, Edouard Lalo, Camille Saint-Saëns, Louis Diemer, Benjamín Godard, Charles-Auguste de Bériot, Joaquín Larregla, Antonin Dvrorak, Marie Corelli y Gustav Doré. Este hecho confirma la pertenencia de Pablo Sarasate al elenco de personalidades importantes de la segunda mitad del siglo XIX.

El material catalogado puede ser consultado en el enlace de la página web http://archivo.pamplona.es/inicio/proyecto.php. A la hora de señalar su uso, el Consistorio ha tenido en cuenta un documento municipal de 1916 que recogía las premisas marcadas por el propio Sarasate. Por ejemplo, que para hacer uso de las obras y partituras fuera del Archivo será necesaria la expresa autorización del Ayuntamiento, lo mismo que para realizar copias.

CONCIERTO Y VISITAS GUIADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL CONMEMORATIVO

El programa municipal conmemorativo del 110º aniversario del fallecimiento del violinista y compositor pamplonés continuará a la tarde, con el concierto de Nicole Crespo 'El violín de Sarasate canta una vez más', en el que interpretará obras tocando el propio violín de Sarasate. El recital, a modo de concierto-presentación didáctica, irá acompañado de breves apuntes sobre el violín 'Vuillaume' de Sarasate y el modo de tocarlo.

Nicole Crespo estará acompañada por el pianista Mark Kinkaid y ofrecerá un programa que incluye obras de Pablo Sarasate y la 'premiere' de una obra de E. Bernard, que Sarasate tocaba regularmente y no se ha escuchado en décadas. Nicole Crespo O'Donoghue, de ascendencia vasco-irlandesa, actúa como solista con prestigiosas orquestas como Philharmonia y la Royal Philharmonic Orchestra.

Además, el viernes 21 a las 18.30 horas comenzarán las visitas guiadas a la Sala Museo Pablo Sarasate de condestable con una en euskera. Continuarán el sábado a las 11 horas en castellano y a las 12 horas en euskera y el domingo a las 12 horas en castellano. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en Civivox Condestable, la página web municipal www.pamplonaescultura.es y teléfono 010 (948420100 desde móvil, fuera de Pamplona o tarifa plana).