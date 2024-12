Ibarrola acusa a Asiron de ser un alcalde "desaparecido y cansado" y el PSN critica la "inacción" de UPN

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha acusado al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, de ser un primer edil "desaparecido y cansado", mientras que el PSN ha criticado la "inacción" de UPN cuando gobernaba, que a su juicio justificó la moción de censura del pasado año.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado este lunes, la portavoz municipal de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que tras la moción de censura, Asiron "era perfectamente consciente de lo que venía por delante: tres años de carta blanca para hacer lo que le venga en gana, sin esforzarse demasiado, sin trabajar, sin cansarse". Y transcurrido un año, Asiron es, a su juicio un alcalde "prácticamente desaparecido que ha dejado Pamplona en manos de Abaurrea"; que "no ha aportado nada a la ciudad, vive de las rentas"; y que "gobierna de forma sectaria y excluyente, solo para los suyos y con su objetivo político, la construcción de Euskal Herria".

Así, ha considerado que "tenemos un alcalde que ni está ni se le espera", un alcalde "desaparecido y cansado" que no ha aportado "nada nuevo" a Pamplona. "En lo que sí han sido ustedes unos verdaderos artistas este año ha sido en incorporar nuevas acepciones al diccionario de la Real Academia Española, en manosear el diccionario, en tergiversar el significado de las palabras", ha añadido.

En este sentido, ha criticado, entre otras cuestiones, que "cuando hablaban de participación, en realidad se refieren a sectarismo, a imposición, solo preguntan cuando se aseguran que se ratificará lo que quieren". "Cuando hablan de convivencia, en realidad hablan de exclusión, porque siempre han intentado hacer desaparecer a quienes no piensan como ustedes", ha remarcado, para a continuación destacar que EH Bildu "no tiene legitimidad moral para liderar la convivencia en esta ciudad" porque "le falta mucho recorrido ético por hacer".

Por su parte, la portavoz socialista, Marina Curiel, ha considerado que Pamplona comenzó esta legislatura con un equipo de Gobierno formado por UPN "que se caracterizó por una gestión basada en la improvisación, falta de diálogo con el resto de grupos municipales y la confrontación constante con el Gobierno de Navarra". Según Curiel, "no presentaron Presupuestos en tiempo y forma, su proyecto de ciudad era una hoja en blanco, UPN despreció al Partido Socialista a pesar de necesitar su apoyo, y demostraron una clara incapacidad de gobernar".

En este contexto, desde el PSN "asumimos la responsabilidad de actuar porque lo prioritario era garantizar que Pamplona siguiera adelante y tuviese futuro, y fue así como respaldamos un importante acuerdo que permitió dar una salida a la crisis", ha apuntado, tras añadir que los socialistas "dimos un paso valiente y necesario para desbloquear la situación política".

"La moción de censura no fue un acto de ambición personal ni un juego de poder, fue una medida necesaria para poner fin a un ciclo de inacción que ponía en riesgo el futuro de Pamplona", ha reivindicado. Por otro lado, ha considerado que el discurso del alcalde ha sido "poco ambicioso" y ha añadido que "tenemos discrepancias" con el equipo de gobierno.

Carlos García Adanero, del PPN, ha afirmado que Asiron "fue elegido alcalde por unas conversaciones en un despacho de Madrid con un gobierno que está absolutamente rodeado y atosigado por la corrupción". "Qué ironías de la vida: un alcalde de Bildu que es elegido alcalde por una decisión que se toma en los despachos de Madrid y, además, por un gobierno que está absolutamente rodeado de corrupción. Quién les iba a decir que iba a ser su destino a lo largo de los años", ha planteado.

Por otro lado, ha subrayado que desde el PPN no "podemos defender una marca ciudad de Pamplona con un alcalde de Bildu". "Mientras Bildu no condene el terrorismo de ETA y se sepa que aquello que se hizo no estuvo bien, que fue una aberración, que asesinar al que no piensa como tú es una barbaridad, no se puede hablar de normalidad en ningún caso, ese es un principio ético clarísimo", ha dicho, tras criticar que "en Pamplona, gracias al Partido Socialista, tenemos una alcaldía que no condena eso".