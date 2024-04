Ibarrola afirma que Joseba Asiron es un alcalde "invisible, ausente y alejado de la ciudad"

PAMPLONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha manifestado este lunes que "hay una diferencia abismal entre nuestros primeros 100 días" al frente del Consistorio y los 100 días de balance de Joseba Asiron, a quien ha calificado como un alcalde "invisible, ausente y alejado de la ciudad". "Han dicho que han echado a andar, que han tratado de poner los cimientos para empezar a andar frente a 50 proyectos documentados que nosotros dejamos", ha señalado.

En rueda de prensa, Ibarrola ha afirmado que Asiron "ha vendido como mérito aquellos proyectos que ellos mismos se encargaron de bloquear para que no los sacara adelante un gobierno de UPN; ha vendido como propios proyectos iniciados o terminados por nosotros y ha puesto en valor de unos Presupuestos que no son superiores a los del año anterior, todo lo contrario, y no van a permitir avanzar a Pamplona como ciudad".

La portavoz regionalista ha señalado que "Bildu sigue siendo Bildu y son otros los que han cambiado para acercarse a Bildu, para venderse a Bildu por un beneficio propio". "Bildu no ha cambiado un ápice, un partido que a través de la política piensa solo en los suyos y tiene un objetivo muy claro que es anexionar Navarra al País Vasco y construir esa nación que llaman Euskal Herria", ha dicho, para indicar que "lamentablemente este objetivo está cada vez más cerca porque el Partido Socialista se lo facilita". Según ha criticado, "el PSOE es plenamente consciente de lo que es EH Bildu pero le blanquea cuando le interesa y se vende como Judas".

Ha incidido Ibarrola en que "Bildu ha actuado como lo que es y el mismo día de la moción de censura en la plaza del Ayuntamiento nos dejó varias pistas, como que varios condenados por enaltecimiento del terrorismo coordinaran a la masa de Asiron en la plaza; si los violentos son los que dirigen y llaman a la calma, ¿qué son los demás, más violentos todavía?".

Ha criticado además que "han vuelto a salir orgullosos de apoyar económicamente, con el dinero de todos, a la Korrika, la carrera que, bajo un supuesto apoyo al euskera, visibiliza de forma directa a terroristas de ETA". "También han vuelto a reclamar contentos y orgullosos el Aberri Eguna y reclamar la independencia de Euskal Herria", ha señalado.

Asimismo, la portavoz de UPN ha rechazado que, "con oscurantismo y nocturnidad", han "tratado, y siguen en ello, de privar a los ciudadanos del Ensanche de un Civivox en este barrio". "Bildu renuncia y Asiron dice que no estaba ni en fase de borrador", ha reprochado, para censurar que "ha vuelto a poner al mismo equipo directivo en escuelas infantiles, lo que nos preocupa". "El mismo equipo que impuso el euskera e hizo que niñas y niños tuvieran que irse de su escuela infantil", ha dicho, para criticar "la imposición del euskera".

Cristina Ibarrola ha indicado además que "se ha tirado a la basura un convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid para promocionar nuestra ciudad en Madrid y viceversa, muy ventajoso para Pamplona".

A su juicio, "Pamplona está dando una imagen lamentable a nivel nacional por la gestión de los servicios sociales". "Dijeron que iban a acabar con el 'sinhogarismo', cuando amplían 4 plazas, que luego quitan; hemos visto cómo una persona ha fallecido en la calle de frío y sin ninguna explicación; cada vez más gente durmiendo en la calle y anuncian finalmente que les pagan billetes de autobús; esto es progresismo", ha censurado.

Ha criticado igualmente que una persona llevara días fallecida en un apartamento tutelado y ha añadido que "provoca auténtico sonrojo que hoy todavía el alcalde o el concejal responsable no se hayan dignado a pasar por esos apartamentos tutelados". "Los mayores de Pamplona no merecen un trato así", ha afirmado.

"CONTIGO NO, BICHO"

Ibarrola ha indicado que los socios de gobierno "nos han tratado a UPN estos meses como 'contigo no, bicho" y "nada de lo liderado por UPN debía ser aprobado". "Este ha sido su modus operandi; se inventaron una supuesta parálisis de la ciudad y lo que hacían era paralizar todo ellos", ha comentado, para indicar que "el relato de la parálisis era una invención, nosotros en los 100 primeros días cerramos o iniciamos 50 proyectos".

Ha criticado que "la actividad principal de EH Bildu se reduce a seguir muchas actuaciones que nosotros habíamos iniciado, aprovecharse y sacar rédito de lo que hizo UPN". "Nos cuestionaban o bloqueaban proyectos por unas razones que, oh sorpresa, ahora no son tan relevantes", ha dicho, para mencionar el proyecto del Paseo de Sarasate o el itinerario de Beloso y criticar que "ahora se limitan a volver a sacar otro concurso de ideas para San Jorge".

La portavoz de UPN ha manifestado que "Asiron es el desaparecido, tenemos un alcalde al que no se le ve". "Es una muestra más de que todo era mentira, si Pamplona hubiera estado paralizada hubiera tenido que estar mañana, tarde y noche haciéndose cargo de los proyectos", ha comentado, para añadir que "es un alcalde invisible, ausente, alejado de la ciudad".

Ha criticado que "todo lo permite y apoya el PSN; aquí Bildu es Blancanieves y en País Vasco es el lobo". "Pedro Sánchez y el PSOE ya arreglaron lo que tenían que arreglar para seguir gobernando y para Pamplona era Bildu", ha indicado.