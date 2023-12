Ibarrola dice que le parece "indigno y miserable" hacer "una escenificación de una mentira que lleva 6 meses"

PAMPLONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha criticado este viernes, sobre los encuentros entre EH Bildu con Geroa Bai y Contigo-Zurekin para negociar el futuro gobierno municipal en la ciudad, que le parece "indigno y miserable" hacer "una escenificación de una mentira que lleva seis meses de recorrido".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha manifestado que "no necesitan ninguna reunión para sacar adelante esta moción de censura porque esta moción de censura se sacó adelante en mayo". "Pueden escenificar lo que les dé la gana, dentro de una gran mentira que comenzó hace seis meses", ha criticado.

Según ha expuesto, "una moción de censura es algo democrático que se puede hacer, lo que me parece indigno y miserable es hacer una escenificación de una mentira que lleva seis meses de recorrido". "Esto es un pacto entre Partido Socialista y EH Bildu desde las elecciones de mayo pero que han querido esconder para que Pedro Sánchez sea presidente porque sabía que le perjudicaba mercadear con Pamplona vilmente", ha añadido, para exponer que "tampoco María Chivite hoy sería presidenta y Elma Saiz no sería ministra".

Ibarrola ha comentado que "es una escenificación que la calle no se cree desde hace mucho tiempo porque llevan intentando justificar un falso relato que se ha caído como castillo de naipes". "No han podido ni siquiera esperar a la tramitación de Presupuestos; como cada día ganábamos más en la calle, porque Pamplona ha ido bien y la gente está contenta, han tenido que adelantar este final que llevaba escrito seis meses", ha opinado.

Ha criticado la alcaldesa que "el Partido Socialista en España, en Navarra y en Pamplona se pone líneas rojas él, aseguró que no iba a hacer alcalde a Joseba Asiron y después se ofende si alguien dice que se va a traspasar esa línea roja; además la pasan y nos pretenden convencer de que es lo mejor que nos puede pasar y además nos pretenden callar y que no cuestionemos esa decisión". "Este es el PSOE, igual a EH Bildu, sin principios, ni valores", ha dicho, para pedir que "no traten de tonta a la gente y que digan la verdad".

Sobre las palabras del secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, pidiendo a UPN que no incendie las calles, la alcaldesa ha manifestado que se tiene que "reír" porque son otros "los que han incendiado toda la vida las calles, los que incendian contenedores, los que insultan por la calle, los que amedrentan, los que antes mataban y que algunos siguen justificando". "En cuántos pueblos de Navarra UPN no puede presentar candidatos porque tienen miedo y no a UPN. Yo tengo que llevar escolta por la calle porque me insultan, tengo que subir Curia rodeada... le aseguro que Joseba Asiron no", ha apuntado.

Ibarrola ha invitado a los socialistas, que dijeron "en campaña electoral que no iban a hacer alcalde a Asiron", a que "miren a los ojos a los ciudadanos". Ha dicho "que venga" a la plaza del Ayuntamiento el 28 de diciembre -fecha en la que se debatirá la moción de censura- Santos Cerdán, "que venga Pedro Sánchez, que venga Elma Saiz, que vengan y celebren la fiesta que, por cierto, tiene reservada la Plaza para el 28 de diciembre, para celebrar la fiesta entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, una persona que tiene condenas por pertenencia a ETA". "Con estas personas el Partido Socialista se siente cómodo y regala y mercadea sillones en Madrid y en el Ayuntamiento de Pamplona", ha censurado, para asegurar que "UPN no va a pegar, no va a amedrentar, no va a insultar". "Que estén tranquilos pero no nos van a negar un derecho democrático que es salir a la calle a decir que no nos parece bien", ha concluido.