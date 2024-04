Ibarrola dice que en UPN no se ha planteado "en ningún momento" cambiar al portavoz del grupo parlamentario

Afirma que "no hay ningún elemento que me haga cambiar" al actual portavoz, Javier Esparza



PAMPLONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "no hay ningún elemento que me haga cambiar" al actual portavoz de la formación regionalista en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, y que "no hemos cuestionado en ningún momento que el portavoz del grupo parlamentario tuviera que cambiar".

En respuesta a los medios de comunicación en una rueda de prensa, Ibarrola, que asumió ayer domingo el liderazgo de UPN tomando el relevo de Esparza, ha afirmado que este "es un debate que no sé por qué ha estado en cuestión, porque no hemos hablado internamente en absoluto de la portavocía del Parlamento".

"Me sorprende que esté permanentemente cuestionada, porque nadie cuestionó, por ejemplo, que cuando Bakartxo Ruiz (EH Bildu) dijo que no seguía, teniendo una parlamentaria que ya se postulaba como candidata a la presidencia del Gobierno, no dejara la portavocía del grupo parlamentario y nadie pensó nada", ha dicho. Según ha insistido, "no hemos tenido ningún debate interno, creo que el debate solamente está entre quienes nos preguntan todos los días".

Además, ha asegurado que "nosotros hemos dicho muchas veces que somos muy respetuosos con los órganos del partido, que no estamos en este momento pensando en quién va a ser el candidato al Parlamento dentro de tres años, que lo elegirán los órganos del partido, pensando en la persona que más posibilidades tenga de tener el mejor resultado y de recuperar el Gobierno de Navarra para hacer una Navarra mejor, una Navarra líder y una Navarra preferente".

"Ese momento no ha llegado. No sé si estará dentro del Parlamento o fuera del Parlamento y de momento no hay cuestión. No hemos hablado todavía nada al respecto", ha apuntado.