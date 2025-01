Ibarrola exige al PSOE "una solución cuanto antes" a "la crisis que han generado con las pensiones y el transporte"

PAMPLONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha exigido este jueves al PSN-PSOE que "ofrezca una solución cuanto antes a la crisis que han generado con las pensiones y los descuentos al transporte", tras "incluir esas medidas que cuentan con el apoyo de los regionalistas en un decreto 'batiburrillo' que también contenía subidas del IVA en productos básicos, luz y gas, medidas que dificultan el desalojo de okupas y el regalo de un palacete en París al PNV valorado en 15 millones que salía del bolsillo de todos los españoles".

"Si de verdad su intención hubiera sido que la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte salieran adelante, no lo deberían hacer convertido en un mercadeo y hubieran intentado sacarlo delante de forma consensuada con todas las formaciones políticas", ha criticado la presidenta de UPN, quien ha asegurado que al partido regionalista "no se han dirigido".

Ibarrola ha reclamado al PSN que "deje de hacer política con la mentira y el chantaje" tras "señalar ayer los socialistas navarros a través de una nota de prensa que UPN votó en contra". "El PSN-PSOE solo sabe hacer política de espaldas a la verdad con tal de seguir con su falso relato. Van de que están muy preocupados por los bulos y la desinformación y ayer cogen y sacan una nota diciendo que votamos en contra cuando el sentido de nuestro voto fue abstención", ha afirmado.

El sentido del voto de los regionalistas, a juicio de su presidenta, "pone de manifiesto la importancia que le otorgamos a la revalorización de las pensiones y los descuentos al transporte, puesto que no votamos en contra a pesar de las medidas negativas que incluía el decreto".

En ese sentido, Ibarrola ha acusado a los socialistas de "utilizar a los pensionistas como rehenes para poder sacar otro tipo de medidas que solo interesan para su mantenimiento en el poder y no a mejorar la vida de los ciudadanos". Por eso, ha exigido a los socialistas "que se dejen de chantajes y burdas manipulaciones" hacia los grupos de la oposición y que "traigan cuanto antes por separado la revalorización de las pensiones y la bonificación del transporte sin meter torticeramente pagos a sus socios".

"Nosotros somos un partido responsable, que piensa en los ciudadanos, y por mucho que no nos guste la política de este Gobierno, apoyamos todo lo que entendemos que es bueno para los navarros y el conjunto de los españoles y criticamos lo que no está bien proponiendo alternativas", ha aseverado.

La presidenta de UPN ha censurado esta técnica legislativa, puesto que ha manifestado que "estos trágalas no son aceptables, no hacen más que poner de manifiesto la debilidad de un Gobierno que no tiene mayoría para gobernar y que no busca el consenso con el resto de las formaciones políticas".

Cristina Ibarrola también ha instado a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que, como ya han anunciado comunidades como Madrid y Andalucía, "asuma el importe completo de la bonificación al transporte hasta que los socialistas resuelvan la situación que han provocado". Y ha manifestado que sí apoyaron ayer en el pleno del Congreso de los Diputados el decreto para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo "porque siempre hemos creído en la concertación y el diálogo social y es bueno para la gente, porque se pactó entre patronal y sindicatos".