La Iglesia participará en la comisión navarra de reconocimiento de víctimas de abusos

PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha anunciado este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra que el Arzobispado de Pamplona se ha abierto a participar en la Comisión de Reconocimiento de las Víctimas de Abusos cometidos en el seno de la Iglesia en el ámbito de la Comunidad foral.

En respuesta a una pregunta de Contigo-Zurekin, Amparo López ha afirmado que "tuvimos una reunión con el nuevo arzobispo y manifestó su voluntad de participación -en esta comisión-". "Desde su creación en el 2022 se reservaron dos plazas para la Iglesia católica para que pudieran participar dentro de esa comisión y hasta este momento no habían sido ocupadas. A partir de ahora sí van a ser ocupadas. Desde el Arzobispado nos han confirmado este paso", ha señalado.

La consejera ha valorado que se trata de "un paso necesario y un paso muy positivo, que le hemos agradecido" al Arzobispado y que "debe contribuir a reparar el daño de las víctimas, trabajando desde la empatía y el reconocimiento del sufrimiento causado y velando por la reparación de este daño". "En este camino, el Gobierno foral tiene la mano tendida, tiene una voluntad de empatizar y de contribuir a la reparación de ese daño", ha destacado.

Amparo López ha defendido que desde la pasada legislatura el Gobierno de Navarra "está llevando a cabo un trabajo muy importante en la identificación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia".

En concreto, la comisión ha reconocido y otorgado la condición de víctimas a 15 personas, diez hombres y cinco mujeres, que "vieron vulnerados sus derechos y su libertad en la infancia, habiendo procedido a la escucha de más de una veintena de personas".

La consejera ha destacado que el Gobierno foral sigue "trabajando para crear un contexto cómodo para que las víctimas que así lo decidan puedan denunciar". "Es un proceso cuya repercusión ha llevado también a que afloren más casos de personas que pasaron por la misma situación. El trabajo de esta comisión va bien encaminado", ha resaltado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha celebrado el anuncio de la consejera respecto a la participación de la Iglesia en la comisión, "porque implica de alguna manera que la Iglesia asume que no eran casos aislados, que no era una realidad solo de problemas individuales, sino que la Iglesia, como tal, tiene una responsabilidad para con esta sociedad y para con las personas que han sufrido abusos, que han sufrido agresiones sexuales en el seno de la Iglesia". "Por tanto, celebramos su participación. Es un paso importante, relevante, pero no suficiente por parte de la Iglesia", ha apuntado.

Así, ha indicado que "deberemos exigir también a la Iglesia católica que asuma su responsabilidad completa, su responsabilidad integral en la reparación de estas víctimas, en la reparación moral y material de estas víctimas".