Imagen de los vehículos calcinados. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha intervenido la pasada madrugada por un incendio fortuito de dos vehículos que ha afectado a la fachada de un edificio en la localidad de Pitillas, sin que se hayan registrado heridos.

El aviso se ha recibido a las 5.48 horas. Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil, que ha atendido la incidencia y ha colaborado con los servicios de emergencia. Efectivos de Bomberos se han hecho cargo de las labores de extinción del incendio, según ha explicado la Guardia Civil.

Las primeras informaciones apuntan a que el fuego se habría iniciado por causas que se desconocen en un vehículo antiguo, propagándose posteriormente al vehículo estacionado inmediatamente enfrente. Las llamas han afectado también a la fachada del edificio próximo. No se han registrado daños personales. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción de diligencias.