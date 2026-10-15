Incidentes en Pamplona en protestas contra una convocatoria de Vito Quiles, con al menos un detenido

1125781.1.260.149.20261015190529 Despliegue de la Policía Nacional frente a manifestantes contra un acto de Vito Quiles en Pamplona. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una protesta contra una convocatoria anunciada por el activista Vito Quiles en Pamplona ha derivado en disturbios en las calles, con contenedores volcados, lanzamiento de piedras y botellas, y cargas policiales. Al menos hay una persona detenida.

El activista había convocado un acto a las 18 horas en la plaza de Yamaguchi, aunque ha llegado a ella sobre las 18.40 horas, entre gritos de apoyo del centenar de partidarios que le esperaban. Apenas ha permanecido diez minutos en la plaza y se ha retirado posteriormente en una furgoneta.

Para entonces ya se habían desencadenado los disturbios. Desde primera hora de la tarde la Policía Nacional y la Policía Foral han desplegado un fuerte dispositivo para blindar la plaza. Partidarios de Vito Quiles, un centenar, han acudido a la llamada del activista. Han portado pancartas en las que se leía 'Fascista el que te silencia' y 'Libertad de expresión'.

Frente a ellos un grupo de manifestantes se ha concentrado con una pancarta con el mensaje 'Faxista. Alde hemendik'. Dos de los manifestantes contra Vito Quiles han conseguido entrar en la plaza y han lanzado gritos de 'Puta España' y 'Gora Euskal Herria'. La tensión ha ido en aumento. En distintos momentos, personas de ambas concentraciones se han llegado a encarar.

Finalmente agentes de intervención de la Policía Nacional han cargado contra el grupo que protestaba por el acto de Vito Quiles. A su vez, desde este grupo han lanzado piedras y botellas a la Policía Nacional.

Los agentes de Intervención del cuerpo policial han realizado varias cargas y han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes que se concentraban en la zona de la rotonda de la avenida de Barañáin.

Allí, un grupo de radicales ha volcado contenedores y ha cortado el tráfico, y ha lanzado objetos a la Policía Nacional. Los agentes también han cargado en la zona del parque Yamaguchi, junto a la plaza. Tras estos incidentes, al menos una persona ha sido detenida.

Después de ello, Vito Quiles ha llegado a la plaza de Yamaguchi, aclamado entre sus seguidores, y ha afirmado que "Navarra es más española que nunca". Sus partidarios han gritado 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. Quiles ha añadido que en las elecciones generales del 29 de noviembre "les vamos a mandar al vertedero de la historia". Tras permanecer durante apenas diez minutos en la plaza, ha abandonado el lugar en una furgoneta.

De esta forma, se han repetido los incidentes que ya se registraron hace prácticamente un año en la capital navarra, cuando Vito Quiles también convocó un acto, que finalmente suspendió, lo que no evitó que se registraran también entonces disturbios en la capital navarra.