Investigada una mujer por estafar 1.400 euros con el método del 'Bizum inverso' en una compra de un apero

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra investiga a una mujer de 36 años y vecina de la provincia de Málaga como presunta autora de un delito de estafa en la compra de un apero de labranza a través de internet a un ciudadano navarro. La mujer presuntamente obtuvo 1.400 euros con el método de 'Bizum inverso'.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Mendavia, en la que un ciudadano informó que recientemente había anunciado para su venta en un conocido portal de compraventa de productos de segunda mano un apero de labranza. El vendedor fue contactado por una persona que supuestamente estaba interesada en adquirirlo, indicando la supuesta compradora la única condición de que el abono debía ser por Bizum.

Al acordar la transacción mediante pago por Bizum, la supuesta compradora envió varias solicitudes para realizar las transferencias hasta alcanzar un valor de 1.400 euros. El vendedor aceptó varias solicitudes de dinero a través de Bizum, con la creencia de que estaba recibiendo el abono por el apero agrícola. Le llevó a la confusión que en el concepto se le indicaba "pago de arados".

Del conjunto de las informaciones obtenidas en la investigación, en la que se controlaron los números de teléfonos utilizados, así como las cuentas bancarias donde se realizaron los cargos y retiradas de dinero, además del resto de pruebas de la investigación, los agentes lograron la identificación de la presunta autora, resultando ser una mujer de 36 años, residente en la provincia de Málaga, a la cual le constan diligencias por estafas de las mismas características. La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito de estafa.

El Grupo de Delitos Telemáticos EDITE de la Guardia Civil de Navarra, especializado y dirigido a dar respuesta a los delitos que se cometen a través de internet, viene realizando con frecuencia investigaciones de este modus operandi conocido como 'Bizum inverso', en el que los delincuentes tratan de engañar a posibles víctimas, que habitualmente son vendedores de productos de segunda mano a través de conocidos portales de venta por internet. Los estafadores acuerdan la compra de un producto, envían una solicitud de dinero, y en el espacio reservado para indicar un concepto escriben la palabra pago/abono del producto que está en venta, con el objetivo de que se acepte dicho aviso creyendo que es el pago del producto. Transfirieren de este modo a su cuenta la cantidad que hayan acordado.

La Guardia Civil ha explicado que estas estafas no se deben a un fallo de seguridad del sistema Bizum, sino que son los usuarios los que deben estar atentos para no caer en este tipo de estafas.

Por ello, la Guardia Civil pide no aceptar una solicitud proveniente de Bizum si se está esperando un pago, ya que para recibir pagos la aplicación no solicita ninguna confirmación, únicamente se recibe una notificación de que se ha realizado un ingreso. Las solicitudes de aprobación de la aplicación sólo se reciben cuando se solicita dinero, por lo que si el usuario no está pendientes de realizar un pago, debe rechazarlas.