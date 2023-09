Irache aconseja a los afectados por la granizada en Fitero, Corella y Cintruénigo que den parte urgente a su seguro

Se han recibido varias llamadas por parte de personas que han sufrido daños en sus coches y viviendas



PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache recomienda a los afectados por la granizada de este fin de semana en Fitero, Corella y Cintruénigo que den parte a su compañía de seguros urgentemente, antes de que transcurran siete días desde que se hayan producido los daños.

Según han informado desde Irache en un comunicado, se han recibido varias llamadas de vecinos de las tres localidades que han sufrido daños en sus coches e inmuebles a consecuencia del intenso granizo que cayó con dureza el pasado fin de semana .

Como consecuencia de la precipitación, se vieron afectados lunas, faros y carrocería de buena parte de los coches que estaban en la calle, así como techos de uralita, canaletas o persianas de viviendas.

El primero de los pasos a seguir en caso de haber sufrido daños es localizar la póliza del seguro de coche o de hogar -en este último caso se recomienda revisar tanto las condiciones generales como las condiciones particulares, para conocer si incluye los daños sufridos por el granizo-. Con el número de póliza, se aconseja dar parte al seguro en el plazo de siete días desde que se produjeron los daños.

Si se han sufrido daños en el coche y la vivienda y estos están asegurados con diferentes compañías, se deberá dar dos partes diferentes, dirigido cada uno de ellos a la aseguradora que corresponda.

Aunque se puede dar parte por teléfono, desde Irache recomiendan hacerlo por correo electrónico o internet o en la propia aseguradora y conservar una copia de la gestión para demostrar que se comunicó el siniestro dentro del plazo.

En tercer lugar, desde la asociación de consumidores se aconseja conservar los bienes dañados y, si no resulta posible, sacar fotografías que den testimonio de ellos, para que puedan ser valorados por el perito. No obstante, si existe urgencia en reparar o limpiar los objetos dañados y no es posible esperar a la visita del perito, es importante, además de las fotografías, conservar las facturas de los trabajos realizados.

También conviene comunicar al seguro que, por urgencia, se va a proceder a la reparación. De lo contrario, es posible que la compañía de seguros rechace el siniestro o bien indemniza por una cuantía inferior al daño realmente ocasionado.

En caso de disconformidad con la indemnización ofrecida, el asegurado tiene la opción de nombrar un perito de su parte realizando así una pericial contradictoria, y si los peritos nombrados no alcanzan un acuerdo, se designará un tercer perito y se decidirá la solución por mayoría.

En caso de disconformidad con el perito, dificultades para tramitar la reclamación o alguna duda al respecto, se recomienda acudir a la Oficina del Consumidor del correspondiente Ayuntamiento, donde "podrán informar de todos los pasos necesarios para obtener su indemnización".