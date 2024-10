Irujo dice que la renuncia de Flamasats a su proyecto en Aoiz fue "un mazazo" y una decisión "unilateral" de la empresa

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que la renuncia de Flamasats a instalar una nueva fábrica de encendedores Clipper en Aoiz supuso "un absoluto mazazo" para el Ejecutivo foral y que fue una decisión "unilateral" de la empresa. "No la entendemos y, a nuestro juicio, no ha sido debidamente explicada", ha señalado.

Así se ha pronunciado este miércoles, durante una comparecencia parlamentaria solicitada a petición propia. Según ha relatado, la compañía adquirió el edificio de las antiguas instalaciones de Siemens Gamesa en Aoiz en febrero de 2023 para implantar una nueva fábrica de encendedores Clipper, pero "inexplicablemente, la empresa comunicó el pasado 6 de julio que cancelaba el proyecto".

"Debe ser la empresa quien debe explicar por qué toma esta decisión, cuando además contaba con todos los permisos para su puesta en marcha. Ha sido una decisión unilateral, no contrastada ni compartida hasta el mismo 4 de julio de este año", ha señalado. En concreto, ha relatado que el 4 julio "nos comunican que el consejo de administración de Flamasats había decidido de manera irrevocable renunciar al proyecto de Aoiz". "Dejaron muy claro que era una decisión exclusivamente empresarial", ha comentado.

Según Irujo, la compañía alega que "durante el segundo semestre del año 2023 sufren una caída de mercados, especialmente de un proyecto estrella que tienen ellos, una caída de ventas dramática que no se había corregido en el primer semestre del 2024", y "también alegaron inestabilidades geopolíticas, así como la volatilidad del precio del gas". "Nos comunicaron que estaban incluso valorando la aplicación de un ERTE en su propia fábrica de Barcelona", ha dicho, tras añadir que "no esperábamos una decisión tan radical de la empresa, una renuncia expresa al proyecto, fue un auténtico mazazo".

"La noticia supuso un absoluto mazazo. Fue absolutamente unilateral, no contrastada. Cuando nos comunican la información hicieron hincapié en que era una decisión ya adoptada por su Consejo de Administración y que no era negociable, lo cual no hemos entendido nunca. No nos han transmitido nunca una información por escrito de todo esto, fue únicamente en el seno de aquella reunión del 4 de julio", ha criticado.

Ha remarcado el consejero que se ha contactado "desde el principio" con la empresa, a la que han solicitado "flexibilidad de cara a trabajar coordinadamente" para "buscar una salida" al edificio. Además, ha asegurado que "no ha habido ninguna aportación de dinero público" a la compañía.

En cuanto a los pasos a realizar a continuación, ha explicado que el 10 de julio, en una reunión en Aoiz, el alcalde y un miembro de la corporación "quedamos en constituir un grupo de trabajo coordinado entre diferentes departamentos de Gobierno, sociedades públicas, grupos de acción local y ayuntamientos de la zona, con el objetivo de seguir trabajando en el objetivo de reindustrializar Aoiz y su entorno". Se redactó un documento base y "para la semana que viene tendremos encima de la mesa un primer guion de un plan de trabajo".

En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha afirmado que "estamos viendo con preocupación que hay empresas que han decidido invertir, han empezado a trabajar, y deciden retirar o paralizar sus inversiones en Navarra, con la consiguiente desconfianza que se transmite". "Solo en el primer semestre de 2024, 40 empresas que tenían el domicilio social en Navarra se han ido", ha dicho.

Por parte del PSN, Javier Lecumberri ha señalado que "ha sido un mazazo que viene detrás del de Siemens y algún otro" y que "por contra, es clara la posición" del departamento de "apostar por una reindustrialización" de Aoiz. "Las decisiones empresariales son eso, decisiones de la propia empresa", ha manifestado, tras subrayar que es una "buena noticia" que no haya habido pérdida para el erario público".

Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha considerado que la decisión de la empresa fue "muy sorpresiva". "Quizás podríamos esperar un retraso, o una reducción en los puestos de trabajo, pero no un cerrojazo irrevocable al proyecto, máxime cuando ya se habían hecho inversiones muy importantes", ha remarcado, tras añadir que desde la compañía "en ningún momento" se trasladó que el proyecto "corriese ningún peligro; algo, en nuestra opinión, incomprensible".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha apuntado que "desgraciadamente, todo se ha ido al traste por una decisión empresarial no comunicada por escrito, sí verbalmente, y por esas cuatro razones aducidas". "Creemos que serán ciertos -los motivos aducidos-, no tenemos en principio por qué dudar de la empresa, de la misma manera que no dudamos cuando en su momento decidió instalarse en Aoiz", ha subrayado.

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha "lamentado profundamente" que "no haya culminado con éxito" esta inversión, que "era especialmente importante porque su propósito era, entre otras cosas, mitigar los graves efectos" que tuvo el cierre de la planta de Siemens Gamesa en Aoiz en 2020. También ha echado en falta cierta "autocrítica" por parte del consejero pues, a su juicio, el Gobierno "podría haber hecho algo más".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "no sé si -el Gobierno- podía haber hecho más seguimiento o no, lo que estaba en manos del departamento era acelerar los trámites y lo hace". Además, ha considerado que "es de justicia" que si la empresa "ha dejado tirada a la comarca", que "tenga esa responsabilidad social empresarial" y "no solo no especule con la nave que adquirió, sino que facilite la llegada de otra inversión".

Desde Vox, Emilio Jiménez ha indicado que este caso "parece que tiene todos los elementos de una posible estafa". "No digo que hayan estafado, pero se dan todos los elementos: un perjuicio a un tercero, un engaño y un beneficio propio. Nos preocupa ahora qué se va a hacer con esos terrenos", ha subrayado, tras considerar que las razones que da la empresa para renunciar al proyecto "son muy débiles". "El departamento no es responsable de lo que ha ocurrido, pero algo está pasando en nuestra industria", ha dicho.