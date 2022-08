IU reclama que la conexión de tren entre Pamplona y la Y vasca se realice por Vitoria "aprovechando" el trazado actual

PAMPLONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU de Navarra, Carlos Guzmán, y el de Ezker Anitza-IU Álava, José Damián García-Moreno, han reclamado este miércoles que la conexión ferroviaria entre Pamplona y la Y vasca se realice a través de Vitoria aprovechando el trazado actual. Apuestan así por "un tren social y sostenible que transporte mercancía y pasajeros y vertebre el territorio".

Así lo han expuesto en una rueda de prensa en Pamplona, en la que han detallado que durante los próximos días harán llegar su propuesta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a través de las delegaciones del Gobierno en Navarra y en el País Vasco.

Carlos Guzmán ha señalado que las dos propuestas de tren de alta velocidad que hay sobre la mesa para conectar con la Y vasca, tanto la de Ezkio como la de Vitoria, conllevan un coste económico "desproporcionado" y un "inasumible" impacto medioambiental.

Ha detallado que "la alternativa por Vitoria, con un coste calculado en 2018 de 580 millones, supone una segregación en dos de la Sakana por un muro ferroviario; y la alternativa por Ezkio, que ya entonces se estimaba en 1.705 millones, supone serios riesgos geológicos con dos túneles de 21 kilómetros bajo la Sierra de Aralar".

Por su parte, García-Moreno ha defendido la necesidad de que la conexión se haga aprovechando el trazado ferroviario actual, "mejorando la velocidad, la capacidad y la seguridad de la vía, garantizando el servicio a los pueblos de la Llanada Alavesa y de la Sakana".

Según ha dicho, "para esta conexión se podría utilizar un cambiador de ancho en el entorno de Alegría o el futuro nudo ferroviario de Akaute". "Esta opción sería compatible con un modelo de tren social y sostenible que transporte mercancías y pasajeros y que vertebre el territorio", ha añadido.

García-Moreno ha indicado que "nos preocupa que la ministra no se haya pronunciado al respecto". "Se dijo que antes del verano se daría la solución y estamos a 17 de agosto y no la conocemos", ha comentado para señalar que "el PSOE se encuentra en una indefinición permanente y no termina de decidirse".

Han pedido "seriedad y coherencia" en este tema y que "en estos momentos difíciles no se dilapide dinero en estas grandes infraestructuras" y se trabaje "en un tren social y sostenible, mucho más barato".