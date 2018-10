Javier Esparza (UPN) acusa a Uxue Barkos de "manipular y engañar a los ciudadanos"

Publicado 19/07/2018 14:07:56 CET

PAMPLONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado a la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, de "manipular y engañar a los ciudadanos" en el balance que ha hecho este jueves sobre la acción del Ejecutivo.

Para Esparza, "la presidenta ha hecho una exposición torticera y tramposa de los datos, ya que, una vez más, ha obviado la grave crisis económica que se vivió en Navarra en la anterior legislatura. "Para hacer una comparativa justa, debería haberse equiparado con los años en los que Navarra tenía un crecimiento económico similar al que tiene ahora, no con los años de la crisis", ha añadido.

Además, Esparza ha afirmado, en un comunicado, que "la presidenta ha vuelto a hablar de nuevo del endeudamiento sin hacer mención a que en 2015 el endeudamiento de Navarra estaba en el entorno del 19% de su PIB frente al 26% de media del conjunto de las Comunidades Autónomas". "Tampoco ha dicho que la Comunidad foral fue la que menos incrementó su deuda entre 2011 y 2014 o que partidos como NaBai e IUN querían que el Plan Navarra 2012 y, con ello, la deuda, se incrementara en 2.990 millones de euros", ha expuesto.

Y ha añadido que "Barkos justifica en el endeudamiento la subida de impuestos a la que ha sometido a los ciudadanos y a las empresas, pero, sin embargo, otras comunidades autónomas con un endeudamiento mayor lo que han hecho ha sido, precisamente, bajar los impuestos para así favorecer el crecimiento y la generación de empleo".

Por otro lado, Esparza ha considerado "totalmente alejados de la realidad" los tres ejes en los que Barkos ha pretendido basar la acción de su Gobierno: convivir, construir y avanzar. "No puede hablar de convivencia un Gobierno que humilla las víctimas del terrorismo gobernando con quienes no han condenado la barbarie de ETA ni han pedido perdón, que hace homenajes a los asesinos y que se posiciona con los agresores de Alsasua en lugar de con los agredidos", ha dicho el presidente regionalista.

Esparza ha recordado, asimismo, a Barkos que "la principal inversión que se va a hacer en Navarra, el tren de alta velocidad, va a ser posible gracias a UPN y a sus acuerdos presupuestarios con el Gobierno de España" y ha reprochado que "Barkos no quiso firmar un convenio porque, ante las amenazas de sus socios, antepuso su sillón al interés general de todos los navarros".

El presidente de UPN también ha cuestionado que el actual Gobierno de Navarra esté "ayudando" con sus políticas a avanzar a Navarra y ha asegurado que "no la está preparando para el futuro cuando, por ejemplo, no se apuesta por la enseñanza del inglés a los más jóvenes o cuando en Salud no se están tomando decisiones para hacer frente al envejecimiento de la población y se pretende solucionar todo a base de poner millones en el presupuesto".

Por último, ha considerado "bochornoso" que Uxue Barkos haga gala de estabilidad política "cuando tan solo en este último año hemos asistido a sonoras desaveniencias entre los socios de Gobierno en temas capitales para la ciudadanía como la llegada a la alta velocidad, la ley de Policías, la zonificación lingüística, la enseñanza de religión o la educación concertada, entre otros". "Una vez más, Barkos ha pretendido manipular y engañar a los ciudadanos. El número creciente de colectivos descontentos y decepcionados con su Gobierno son la mejor muestra que desmiente sus palabras", ha concluido.