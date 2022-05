Javier Fernández-Lasquetty defiende una reducción de impuestos para generar crecimiento y rechaza la armonización fiscal

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha apostado por una reducción de impuestos para generar crecimiento económico y empleo, y ha rechazado la armonización fiscal propuesta por Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado este lunes a Europa Press antes de impartir en el Colegio de Médicos de Pamplona la conferencia 'Más libertad y menos impuestos: ¿por qué ha crecido la economía en la Comunidad de Madrid', organizada por la Fundación Civismo.

Fernández-Lasquetty ha relatado que la Comunidad de Madrid "lleva 18 años haciendo una política basada en principios muy claramente definidos: incrementar la libertad económica, reducir los impuestos, certidumbre institucional y equilibrio presupuestario".

"Eso ha generado muy buenas consecuencias en términos de crecimiento económico, creación de empleo, aumento de renta per cápita... Y eso ha beneficiado al conjunto de España, porque ahora Madrid aporta más que nunca al fondo común de las comunidades autónomas de régimen común, el 73%", ha manifestado.

Sin embargo, ha advertido de que "desgraciadamente", este modelo peligra "por las amenazas del Gobierno de Pedro Sánchez" con "esa armonización tributaria o fiscal que, en definitiva, es intentar dar un hachazo fiscal a los madrileños subiendo el impuesto de sucesiones, por ejemplo, y restableciendo el impuesto de patrimonio".

"Creemos que eso sería desastroso para Madrid y para toda España, aparte de que es inconstitucional", ha asegurado, tras añadir que el hecho de haber reducido los impuestos durante 18 años y no haber subido ninguno "significa que Madrid tiene las tarifas más bajas de impuesto sobre la renta y sucesiones de toda España, y eso ha significado que 60.000 millones de euros se han quedado en manos de sus propietarios, una media de 17.000 euros por contribuyente o por familia".

Según Fernández-Lasquetty, cada uno ha dedicado ese dinero "a lo que sabía que necesitaba", y "eso ha hecho que hubiera mayor actividad económica, más facturación en las empresas, mas crecimiento económico, y más creación de empleo. En definitiva, ha generado "un círculo virtuoso de crecimiento económico y de creación de bienestar y de oportunidades".

"Además, ha beneficiado especialmente a las rentas menores. Si la media para una persona cuyo ahorro fiscal en 18 años haya sido de 17.000 euros, para una persona con un nivel de renta de menos de 20.000 euros, el ahorro ha sido de mas de 60.000 euros, equivalente a 3 años de sus ingresos. Ha sido bueno para todos y creemos que sería una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno tratar de ponerlo en peligro", ha asegurado.

El consejero ha apuntado que la bajada sobre el impuesto de la renta de este año ha sido "la mayor que se ha hecho nunca en la Comunidad de Madrid", ya que se ha disminuido medio punto en todos los tramos. Para las rentas más bajas esta reducción ha sido de un 6%, y en las más altas un 2,5%. "Pensábamos que ahora, después de la pandemia, en la que ha habido un impacto económico tan duro, era mejor que la gente se pudiera disponer más de sus propios recursos", ha explicado.

Por todo ello, Fernández-Lasquetty ha defendido que "dentro de la Constitución y las leyes vigentes, cada comunidad es libre de adoptar la política de impuestos que su Parlamento decida", pero se ha mostrado en contra de "prohibir" las bajadas de impuestos. "Si las comunidades que tienen gobiernos socialistas deciden subirlos es su decisión, lo que no me parece bien es que los socialistas pretendan prohibirnos a los liberales bajar los impuestos porque entonces todos tenemos que hacer política de impuestos socialistas y eso no es ni constitucional ni acorde con el principio de pluralismo político y de respeto a las diferentes posiciones de todos", ha reivindicado.

Por otro lado, en relación al contexto actual, ha considerado que "ahora más que nunca" debería producirse una "reducción muy importante" o una suspensión de los impuestos que gravan la energía.

"Ahora, con la subida de precios de la energía, que empezó antes de la invasión de Ucrania, nosotros pensamos que, específicamente, los impuestos que gravan la energía, sobre los cuales quien decide es el Gobierno de la nación y no las Comunidades Autónomas, debería haber una reducción muy importante o la suspensión de esos impuestos", ha manifestado.

Tras explicar que "de cada litro de gasolina o de cada kilovatio la mitad son impuestos y costes regulados", ha señalado que "más sentido tendría que el Estado no te quite ese dinero, en lugar de que te lo quite y luego te dé 20 céntimos con la otra mano, que ni siquiera te los da el Estado" sino la gasolinera.