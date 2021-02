Un libro editado por el Gobierno de Navarra aborda los abusos sexuales a menores en la Iglesia

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha editado el libro 'Abusos sexuales a menores en la Iglesia católica', que surge de un trabajo conjunto realizado entre la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y el propio Ejecutivo foral.

El profesor e investigador de la UPNA, Mikel Lizarraga, ha explicado que con esta publicación "se llena el vacío historiográfico que había sobre este tema, que no contaba ninguna obra en concreto" y ha apuntado que se abordan "los abusos sexuales en la Iglesia desde una perspectiva multidisciplinar, desde la historia, el derecho, la victimología y la psicología". El libro recoge también el contenido de unas jornadas desarrolladas hace un año por la asociación de víctimas en Pamplona.

Son autores del libro, además del propio Mikel Lizarraga, Esther Aldave (UPNA), Gema Verona (Universidad del País Vasco), María Teresa Conte (Universidad del País Vasco), Roldán Jimeno (UPNA) y Josean Echauri (Instituto de Psicología Jurídica y Forense). Además de esta parte académica, hay otro capítulo dedicado a investigación y divulgación por parte de los medios de comunicación, a cargo de Amaia Álvarez, Enrique Conde y Joana Lizarraga. Se dedica el último capítulo a los testimonios recogidos en la jornada celebrada el año pasado, de los que da cuenta la periodista Amaia Otazu. Termina el libro con las reflexiones de Marcos Leyún, víctima de abusos.

La publicación ha sido presentada en una rueda de prensa en la que han participado, además de Lizarraga, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, y el presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales de Navarra, Jesús Zudaire.

Eduardo Santos ha afirmado que este libro "rompe una época larga y pesada de silencio". "Hay que escuchar la voz de las víctimas, hemos estado mirando a otro lado durante mucho tiempo y ahora toca proteger a las víctimas y exigir a la Iglesia católica que reconozca lo ocurrido para que no vuelva a pasar", ha indicado, para afirmar que "la sociedad tiene una deuda con las víctimas, la deuda del silencio, de haber callado lo que mucha gente sabía, la deuda de no haber apoyado el conocimiento de la verdad, y esa deuda debe saldarse".

Ha lamentado que el Arzobispado "no ha aceptado la mano y la ayuda que les ofrecimos". "Debo lamentar que no se haya hecho nada o casi nada. Debo lamentar que se apostase solo por un anuncio público que no ha estado acompañado de mecanismos efectivos y reales de denuncia e investigación. Y debo pedir que se pongan en marcha esos mecanismos. Las víctimas necesitan vías reales sobre las que depositar su fe en la Justicia y creo que la sociedad en su conjunto también lo pide", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales de Navarra, Jesús Zudaire, ha señalado que el libro sirve para "exponer las dificultades que nos hemos encontrado los afectados a la hora de interponer nuestras denuncias en la jurisdicción civil y también en la canónica, ya que la Conferencia Episcopal Española hace caso omiso de las directrices establecidas por la Santa Sede". "Entre todos seguiremos trabajando para que nuestras denuncias no prescriban en el tiempo y que en nuestra sociedad la pederastia y los abusos físicos y psicológicos sean erradicados definitivamente", ha señalado.

Jesús Zudaire ha explicado que la asociación ha mantenido contacto con el arzobispado, "a través de la presidenta de Cáritas, que fue nombrada coordinadora de la comisión para las denuncias y se ha puesto un mecanismo en funcionamiento con dos abogados y un psiquiatra para intentar investigar en los archivos del Arzobispado". "Pero tenemos nuestras reticencias, ya que anteriormente tuvimos dos reuniones, una con el vicario judicial y otra con el vicario y el arzobispo, y las palabras fueron que de ahí no iba a salir ni una sola noticia, ni papel, ni nada de nada. Estamos entre la esperanza, porque hay que intentarlo, y la incredulidad", ha dicho.

El profesor de la UPNA Mikel Lizarraga ha explicado que el objetivo del libro "no es tanto aportar unas cifras sobre el número total de víctimas sino sacar a la luz unos hechos y empezar a aportar la verdad a estas víctimas".

No obstante, ha precisado que la UPNA va a realizar este año un segundo trabajo en el que sí indagará sobre "el número de víctimas y los centros, abandonando el marco teórico, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora -con este primer libro".