Localizado un hombre desaparecido el sábado mientras recogía hongos en Artesiaga

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de búsqueda ha localizado y rescatado esta madrugada a un hombre de 42 años que había desaparecido este sábado por la noche mientras recogía hongos en la zona de Artesiaga, en el término municipal de Esteríbar (Navarra).

La alerta se recibió sobre las 22.30 horas del sábado después de que los familiares del hombre comunicaran que no tenían noticias de él desde las 18.00 horas. El desaparecido había acudido a la zona para recoger hongos y, antes de perderse el contacto, había enviado a un amigo un mensaje indicando que ya estaba bajando por el camino, junto con las coordenadas de su ubicación, explican desde la Guardia Civil.

Ante la falta de comunicación posterior, debido a que el teléfono móvil se encontraba apagado, sin cobertura o sin batería, se activó un dispositivo de búsqueda coordinado entre Policía Foral, Guardia Civil y los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se estableció en la carretera NA-1740, en el punto kilométrico 16,7, donde se encontraba estacionado el vehículo del desaparecido. La Guardia Civil movilizó cinco patrullas de Seguridad Ciudadana y al Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM). Además, participaron efectivos de bomberos, un equipo de rastreo de Protección Civil, un equipo de drones y patrullas de la Policía Foral.

Sobre las 02.30 horas, el desaparecido fue localizado por el equipo de bomberos. Posteriormente, efectivos del GREIM de Guardia Civil se incorporaron al dispositivo en el monte y acompañaron a los rescatadores durante el traslado hasta el Puesto de Mando Avanzado.

El hombre presentaba una luxación en un hombro. Tras ser rescatado, fue trasladado para recibir atención sanitaria en el Hospital Universitario de Navarra.