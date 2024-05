López dice que no hay "ningún retraso" en el proyecto del centro de Seguridad y que "se trabaja en clarificar terrenos"

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, ha afirmado este miércoles, en cuanto al proyecto del centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias en Aranguren, que "se está trabajando en clarificar los terrenos y los PEAUS asociados al PSIS" y ha indicado que "no ha habido ningún retraso ni va a haber ningún retraso; está dentro de lo planificado pero se va a reestructurar de manera distinta".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, López ha comentado que "estamos trabajando con ambos municipios, tanto con el Ayuntamiento de Pamplona como con el Ayuntamiento de Aranguren". "Estamos totalmente alineados, tanto el departamento de Ordenación del Territorio, los dos ayuntamientos e Interior y entendíamos que era un mejor instrumento para dar más seguridad, más certeza, clarificar, pacificar y convertirlo en un proyecto de éxito y eficaz", ha dicho.

Sobre si habrá retraso en el proyecto, la consejera ha indicado que "no tengo constancia de haber mencionado que fuésemos a poner ninguna piedra; en esta legislatura no se habla de piedras, se habla de proyectos". "No tenemos previsto ningún retraso, más allá de hacerlo bien", ha afirmado, para comentar que "es una operación urbanística compleja y hay que pacificar las relaciones institucionales, ordenar bien el territorio y conseguir proyectos interesantes en todos los espacios con el mayor consenso posible".

Amparo López ha comentado que, por ello, "se articula en dos PSIS este proyecto, diferenciando suelos". "Con este nuevo Gobierno se han reestructurado los departamentos, y al reestructurarlos se cambian los proyectos", ha expuesto, para afirmar que "queremos que el proyecto salga, sea viable y muy respetuoso con todos los interesados porque además en ese PSIS había alegaciones, objeciones y no era del todo pacífico".

En este sentido, la consejera ha señalado que "no es tanto una cuestión de fuentes de financiación como de proyectos de legislatura".