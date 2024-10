López pide "no tergiversar la realidad" con la competencia de Tráfico y asegura que "aquí no se echa a nadie"

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha pedido "no tergiversar la realidad" en cuanto a la transferencia a Navarra de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial y ha asegurado que "aquí no se echa a nadie".

En declaraciones a los periodistas, antes de asistir al acto de la Guardia Civil con motivo de su patrona la virgen del Pilar, López ha negado que haya "controversia ninguna" y ha trasladado el apoyo del Gobierno foral a la benemérita. "Queremos a todos los que velan por la seguridad de los navarros y las navarras y esperamos que se sientan muy bien acompañados, como todos los años", ha subrayado.

"Navarra es tierra de acogida, aquí no se echa a nadie, todo el mundo es bienvenido y trabajamos todos juntos y en colaboración. La cultura de la colaboración en seguridad es especialmente importante y no quiero que haya ninguna duda al respecto", ha manifestado. "La seguridad no tiene color político, tiene voluntad. Y la voluntad del Gobierno de Navarra es plena", ha resaltado.

Preguntada por la pasarela que se habilitará para que los guardias civiles de Tráfico que los deseen se incorporen a la Policía Foral, ha explicado que "en este momento hay que esperar a que el marco legal cierre el proceso de competencia". "Una vez que la LORAFNA se modifique, está articulado a través de la Ley de Policías de Navarra del 2018 un mecanismo de incorporación, en el que ya hemos venido trabajando y aseguramos que todo el que quiera quedarse con nosotros será bienvenido", ha destacado.

Frente a quienes atribuyen esta transferencia competencial a una negociación del Gobierno central con EH Bildu y PNV, Amparo López ha replicado que "es una competencia largamente demandada en este Gobierno de Navarra por diferentes colores políticos. Se basa en los derechos históricos de Navarra, así que por favor no tergiversemos la historia ni la realidad".

Ante la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado en el Senado a la modificación de la LORAFNA que permite esta transferencia, López ha manifestado que "nuestra voluntad es continuar". "Somos un Gobierno con fuerza, con voluntad y seguiremos en esa intensidad de trabajo en el que todo el mundo es bienvenido, velamos por la seguridad de los navarros y las navarras y por defender los derechos históricos de Navarra", ha recalcado.

Al respecto, ha señalado que "los tiempos los marca el Congreso de los Diputados y los procedimientos legales. No los marcamos desde el Gobierno de Navarra".

Preguntada por la "incertidumbre" que los retrasos en esta competencia pueda estar generando entre los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, la consejera ha asegurado que "certidumbres hay todas y están en el marco legal. Hay derechos laborales que hay que reconocer, hay que respetar y hay que equiparar. Con lo cual, incertidumbre ninguna, seguridades todas".