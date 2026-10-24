La Lotería Nacional reparte 132.000 euros en Pamplona e Irurtzun

Archivo - Imagen de archivo de una administración de lotería. - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, 24 de octubre, ha repartido un total de 132.000 euros en las localidades navarras de Pamplona e Irurtzun.

Se trata en ambos casos de acertantes del segundo premio, correspondiente al 83.727 y dotado con 120.000 euros el número. Así, la administración de lotería nº11, ubicada en el Hiper Eroski de Pamplona, se ha vendido una serie completa de este número; mientras que el establecimiento comercial, ubicado en la calle San Martín 16 de Irurtzun, ha vendido un resguardo de este número, según han informado a Europa Press desde Loterías y Apuestas del Estado.

El segundo premio se ha repartido también en Pulpí (Almería), Gavà (Barcelona), A Coruña, Castillo del Romeral (Las Palmas), Sarria (Lugo), Villar de Ciervo (Salamanca), Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), Alzira (Valencia), Xàtiva (Valencia) y Tudela del Duero (Valladolid).

El primer premio del sorteo de este sábado ha sido para el 00.756, premiado con 600.000 euros el número, y se ha repartido en Elche (Alicante), Vélez Rubio (Almería) y Reinosa (Cantabria).

El reintegro ha correspondido al 6, 7 y 1.