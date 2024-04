Maeztu destaca que Navarra es la segunda comunidad con menos personas pendientes de una prestación de dependencia

PAMPLONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha destacado que la Comunidad foral es la segunda con menos personas con derecho reconocido que están pendientes de una prestación de dependencia, con un 3,92% frente al 11,23% de la media nacional.

Así lo ha indicado este viernes, en una comparecencia parlamentaria solicitada por el PPN sobre la situación del sistema de atención a la dependencia tras los resultados publicados por el XXIV Dictamen del Observatorio de la Dependencia, en el que Navarra ha obtenido un 4,7.

Ha apuntado Maeztu que "en el periodo 2019-23 hubo un aumento neto de 2.341 personas atendidas" y que "el último año este aumento ha sido de 897 personas". "El ritmo de crecimiento de las personas atendidas mantiene una línea alcista, un 16% mayor que en 2019, año previo a la Covid, y un 5,88% más que en 2022", ha dicho.

Según el dictamen, la lista de espera de la dependencia o número de personas pendientes de prestación "se redujo el pasado año en 109 personas (659 personas), hasta situarse en el 3,90%, muy inferior a la media nacional, que está situada en el 11,4%". "Durante toda la legislatura pasada siguió una tasa descendente, a excepción de 2021, que creció como consecuencia de la pandemia, muy lejos de las 4.000 personas que estaban en lista de espera en 2015 o de las 2.655 personas que estaban en 2011", ha apuntado.

Del total de personas valoradas como dependientes, el sistema "atiende a 16.142, lo que representa el 96% de las personas que tienen reconocimiento de dependencia, y el 4% está pendiente de recibir la prestación o el servicio".

Ha destacado Maeztu que "se ha incrementado en 897 las personas dependientes atendidas (5,88%) con respecto al año anterior" y que "la lista de espera se redujo en 109 personas hasta alcanzar una tasa de limbo del 3,9% (personas con reconocimiento de dependencia a la espera de prestación), muy inferior a la media nacional situada en el 11,9%". "Tal y como recoge el dictamen de seguir el ritmo de atención en nuestra Comunidad, el próximo ejercicio podría haber alcanzar la plena atención de las 659 personas pendientes de atención, que contrastan con las 2.655 que había en 2011 y las 4.638 en 2015, habiéndose reducido en el periodo 2015-2023 un 86%", ha dicho.

En cuanto al tiempo medio de espera, Maeztu ha remarcado que Navarra "es una de las 5 comunidades en las que el tiempo medio de resolución de las prestaciones está por debajo de los seis meses que marca la ley". "La encuesta señala que en Navarra la media es de 178 días frente a los 324 días de la media nacional, o frente a los 647 días de Canarias o los 557 de Andalucía", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado la consejera que Navarra "es la tercera comunidad de todo el país que más incrementa su presupuesto para destinar a políticas de dependencia, servicios y prestaciones". También ha añadido que "la encuesta refleja que en Navarra se ha incrementado el número de personas que trabajan en empleos vinculados a servicios que tienen que ver con la atención a la dependencia" y que "hemos mejorado la intensidad de la atención a domicilio".

En cuanto a los aspectos a "mejorar", Maeztu ha citado "el equilibrio entre prestaciones y servicios", y ha destacado la apertura de nuevos centros de día, el refuerzo del SAD, de la teleasistencia y de los programas de prevención y promoción. "Solo con la anterior convocatoria de centros de día se refuerzan 11, con lo que contaremos en breve con 260 plazas más, y acabamos de publicar esta misma semana otra convocatoria para seguir creciendo", ha remarcado.

También ha calificado como aspectos mejorables "la ratio entre servicios de proximidad y prestaciones económicas" y "la intensidad de la atención a domicilio, aunque este último año el dictamen recoge que en Navarra ha aumentado en un 108,4%". "De hecho, hemos pasado de ser la última comunidad en el informe anterior, a estar en el quinto lugar", ha añadido.

AVANCE DEL INFORME DE LA OFICINA DE ANÁLISIS Y PROINSPECCIÓN

La consejera, que ha advertido de que "hay datos de este informe que no se ajustan a los datos reales de gestión" que el departamento envía al Ministerio puesto que "son estimaciones", ha citado algunas de las cifras con las que cuenta el Gobierno foral y ha avanzado algunos datos que presentará la Oficina de Análisis y Proinspección.

En concreto, ha apuntado que en 2023 ha "crecido un 4% en el número de personas que tienen dependencia". "Se han incrementado las valoraciones de dependencia en 2023 con respecto al año 2022, la tercera mejor cifra de los últimos años: 7.430 valoraciones frente a las 8.000 que habíamos hecho en el 2021. Se atendió a 16.500 personas, de las cuales recibieron servicios 12.595 y 9.647 recibieron prestaciones económicas. El conjunto de las prestaciones del sistema de dependencia en Navarra se caracteriza ahora mismo por mayores servicios que prestaciones, nunca habíamos tenido estos datos", ha apuntado.

En el turno de los grupos, la portavoz del PPN, Maribel García Malo, ha considerado que "no salimos bien parados en el informe" porque el Observatorio "suspende a Navarra". "Hay nueve comunidades que el Observatorio dice que están haciendo mejor las cosas", ha criticado la 'popular', que ha añadido que "algo no está yendo bien". Sin embargo, ha apuntado que hay aspectos de la intervención de la consejera que "me han producido mucha satisfacción" y en los que "se está avanzando".

En nombre de UPN, Raquel Garbayo ha indicado que "no podemos decir que las cosas vayan bien, al contrario, necesitan mejorar". "Hemos suspendido, y en muchos de los indicadores estamos muy por debajo de la media. Todo esto a pesar de que ustedes cuentan con los presupuestos mayores de toda la historia, lo cual quiere decir que la gestión no es la más adecuada", ha apuntado.

La parlamentaria del PSN Olga Chueca ha afirmado que "pese a lo que digan" desde UPN y PPN, "la dependencia está marcada en rojo en la agenda del Partido Socialista". Aunque no estamos "ni mucho menos, en el escenario que a los y las socialistas nos gustaría" pues hay "áreas de mejora", ha pedido a Maeztu "que continúe con su apuesta por hacer de Navarra una comunidad que va avanzando y que sea pionera en el ámbito de la dependencia".

Txomin González, de EH Bildu, ha considerado que en Navarra "tenemos mucho camino por recorrer para tener el sistema de cuidados que necesitamos". Si bien ha valorado el incremento de personas atendidas y la reducción de las listas de espera, ha criticado que "muchas de las debilidades que ya padecíamos se siguen manteniendo", como el aumento del plazo medio de espera para una valoración de dependencia, entre otras.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha afirmado que el hecho de contar con un 4,7 "no creo que se pueda calificar de grave" y que "hay indicadores positivos que confirman que no es una situación para estar excesivamente preocupados". "La situación no es grave, aunque evidentemente hay, porque siempre hay, margen de mejora", ha dicho, tras valorar la reducción de las lista de espera y el incremento de personas atendidas, entre otras cuestiones.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha comentado que "hay una tendencia al alza" y "eso es bueno". "Por supuesto que hay mucho por mejorar, pero mientras sigamos esta línea y esta senda, nuestro grupo estará satisfecho y, por supuesto, vigilante", ha subrayado, tras apostar por "estudiar las tendencias, detectar las carencias" y no "caer en la autocomplacencia".