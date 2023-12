Una manifestación en Pamplona reclama un alto el fuego "permanente e inmediato" en Gaza

BDZ asegura que el ataque de Israel, con el "apoyo" de EEUU y la UE, supone el "réquiem" de los derechos humanos



PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, unas 3.000 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en Pamplona para rechazar los ataques de Israel en la Franja de Gaza, que han calificado de "genocidio", y para exigir un alto el fuego "permanente e inmediato".

La movilización ha sido convocada por la plataforma BDZ (Boicot, Desinversiones y Sanciones) con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Ha partido a las doce del mediodía desde la Plaza de la Constitución precedida por un grupo de niños que han portado una bandera de Palestina y una pancarta con el lema 'Su-etena betirekoa (Alto el fuego permanente). Stop al holocausto en Palestina'.

A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Palestina aurrera', 'Boicot Israel', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel', 'No es una guerra, es un genocidio' o '¿Biden, has contado cuántos niños has matado?'. Entre los asistentes se ha podido ver a la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y al concejal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona Koldo Martínez.

En declaraciones a los periodistas antes de la manifestación, Lidón Soriano, en representación de la plataforma BDZ, ha lamentado que este domingo, más que la celebración del Día de los Derechos Humanos, "deberíamos decir que es el réquiem por los derechos humanos, porque Israel, con el apoyo incondicional de Estados Unidos y de la Unión Europea, está llevando a cabo un genocidio, tal y como lo ha definido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas".

Ha destacado que "todos los organismos internacionales" han calificado la situación en Gaza de "apocalíptica, de catastrófica, y los gobiernos siguen todavía sin tomar medidas". Por ello, ha exigido "un alto el fuego permanente, inmediato y que se solucione cumpliendo la legalidad internacional. Es lo único que exige la población de Navarra".

Ha advertido, además, que "es una masacre centrada fundamentalmente en los niños. Y es algo que no es casual, no son daños colaterales". "Van a por mujeres y niños porque saben que ellos son el futuro. Y lo que no quiere el sionismo es una Palestina con palestinos. Es algo absolutamente atroz", ha censurado.

"Están yendo a por los niños. Han inutilizado todos los hospitales de Gaza. Hay apenas tres funcionando. Es una situación que vulnera todos los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, absolutamente todo", ha rechazado. En su opinión, "estamos asistiendo al fin de una era tal y como la hemos conocido, con el marco de los derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial, y ahora Israel se lo está cargando absolutamente todo. Y no podemos permitir que esto suceda".

Preguntada por el veto de Estados Unidos a una resolución de alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, Soriano ha opinado que "entra dentro de la lógica puesto que Estados Unidos no hace sino cumplir las órdenes de las grandes empresas petroleras, armamentísticas, gasísticas...". "Estados Unidos cumple e Israel masacra. Es un entramado al más puro estilo mafioso", ha criticado.

"Desgraciadamente, los y las palestinas solo nos tienen a nosotras. Tenemos que salir a la calle, tenemos que seguir ejerciendo presión a nuestros gobiernos, porque esta situación es absolutamente intolerable", ha reivindicado.