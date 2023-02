Manifestación en Pamplona para reclamar una negociación "real" sobre las condiciones laborales de los empleados públicos

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aproximadamente 4.000 personas, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno, se han manifestado este miércoles en Pamplona, con motivo de la jornada de huelga convocada en la Función Pública de Navarra, para reclamar una negociación "real y eficaz" entre sindicatos y Gobierno foral sobre las condiciones laborales de los empleados públicos.

Bajo consignas como 'Temporalidad es precariedad', 'IPC para no empobrecer', o 'Gastos militares para escuelas y hospitales', la manifestación ha partido pasadas las 17.40 horas desde la antigua estación de autobuses de la capital navarra tras una pancarta con el mensaje 'Dignificación de los servicios y el empleo público'.

En declaraciones a los medios de comunicación, David Marcaláin, del sindicato CCOO, e Isabel Artieda, del sindicato LAB, han señalado, en representación de los sindicatos convocantes (LAB, CCOO, ELA, UGT y Steilas), que el motivo de la movilización es "la falta de negociación real y eficaz en Navarra".

Según Marcaláin, "el Gobierno de Navarra tiene más herramientas de autogobierno para poder negociar con los representantes que hoy reivindicamos nuestro sitio en la mesa", y ha reclamado "más valor para la mesa sectorial" y para la Mesa General. Además, ha realizado una valoración "muy positiva" del seguimiento que está teniendo tanto la jornada de huelga, como la concentración de la mañana, y la manifestación de la tarde, que a su juicio "están siendo un éxito".

Tras subrayar que "hay un malestar claro", ha añadido que el viernes tendrá lugar Mesa General con el Gobierno de Navarra, a quien ha reclamado "que atienda las reclamaciones y las peticiones", que a su juicio "son justas". "Reivindicamos un empleo digno con unos servicios públicos de calidad", ha remarcado.

En cuanto a las negociaciones con el Ejecutivo foral, Marcaláin ha explicado que "estamos venga ver cómo, argumentación tras argumentación, anula a la argumentación anterior". "No había dinero, ahora parece que según para qué colectivos hay. No nos valen los argumentos que nos están dando porque son cambiantes, lo cual quiere decir que no hay una solidez detrás", ha añadido, tras considerar que no se trata de falta de presupuesto sino de "voluntad política".

Por su parte, Artieda ha considerado que este "es un momento histórico", pues "no habíamos conocido" una movilización sindical "de este calibre en defensa de los servicios públicos y las condiciones laborales del personal de la Administración foral".

Respecto a las cifras de seguimiento, Artieda ha respondido que "la cuestión de los datos siempre es una especie de caballo de batalla", ya que "unos dicen una cosa y otros dicen otra". Según ha señalado, han recurrido los servicios mínimos "porque son realmente abusivos". "En muchísimos sitios es el 100%, de hecho hay sitios donde los servicios mínimos son mayores de los que hay un día festivo, y para nosotros el valor potente de este día de hoy es la implicación de la plantilla", ha subrayado.

Además, ha asegurado que "nos han llegado datos de centros de salud bien sorprendentes teniendo en cuanta los datos facilitados por el Gobierno", si bien "tampoco vamos a entrar en guerras de cifras".